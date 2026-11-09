Russllu Brandu deset let in pol zapora: slavo izkoristil za zlorabo žensk

Britanski komik in igralec Russell Brand je bil na londonskem sodišču Southwark Crown Court obsojen na deset let in šest mesecev zapora zaradi posilstva ene ženske in spolnih napadov na tri druge. Sodba pomeni konec odmevnega sodnega procesa, ki je razkril zlorabo slave in vpliva. 51-letnega Branda je porota že prejšnji četrtek spoznala za krivega štirih kaznivih dejanj, storjenih med letoma 2004 in 2009. Po navedbah Reutersa bo moral v zaporu prestati dve tretjini kazni, nato pa bo lahko izpuščen pod določenimi pogoji. Sodnik Joel Bennathan je ob izreku sodbe poudaril, da je Brand deloval kot spolni predator, ki je verjel, da mu slava omogoča ravnanje brez omejitev in spoštovanja pravil, ki veljajo za druge ljudi. Štiri ženske, štiri kazniva dejanja Kazniva dejanja so se zgodila na ...