S farme ukradli za 90.000 evrov polžev

S farme polžev na severu Francije so neznanci ukradli mehkužce v vrednosti kar 90.000 evrov, poroča BBC. Kmetija L'Escargot Des Grands Crus v bližini Reimsa, ki s polži oskrbuje gurmanske restavracije, je čez noč ostala brez celotne zaloge svežih in zmrznjenih mehkužcev, ki v Franciji veljajo za specialiteto.

Tatovi so ponoči prerezali žično ograjo in pokradli zalogo živali, policija, ki primer preiskuje, pa jim še ni prišla na sled. Tatvina polžev je hud udarec za pridelovalce še zlasti, ker se je zgodila pred praznično sezono, ko je povpraševanje po tradicionalni delikatesni hrani veliko.

Francozi, zlasti za praznične pojedine, namreč obožujejo velike vrtne polže, kuhane z maslom in česnom ali z vinom. Uživanje polžev se je zlasti v zadnjem času povečalo tudi v Sloveniji, čeprav še vedno veljajo predvsem za nadlogo na vrtu.

V Franciji veljejo za specialiteto. FOTO: Shutterstock

V preteklem desetletju je tudi pri nas zraslo več polžjih farm, res pa je, da so dobičke kovale večinoma predvsem z izvozom v tujino. Pri nas sicer primer velike tatvine polžev s farm še ni bil zabeležen, se je pa dogajalo, da so dogajalo, da so polži pobegnili s farme.

V Franciji priljubljeni veliki vrtni polž je sicer pri nas zaščitena vrsta, ki je ni dovoljeno uživati, ubijati ali vzeti iz narave. V devetdesetih letih je bil celo na seznamu ogroženih vrst, tudi zaradi sladokuscev. Njegova razširjenost pa je v naravi upadla ne le zaradi gurmanov temveč tudi, ker se razmnožuje precej počasneje od nekaterih drugih podobnih vrst polžev, ki se širijo tudi prodajo sadik in zemlje iz tujine.