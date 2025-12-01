S skrito kamero in slušnimi nastavki v casinoju priigrala 1,2 milijona

Avstralska policija je v Sydneyju aretirala zakonca iz Kazahstana, ki naj bi v tamkajšnji igralnici s skrito kamero in slušnimi nastavki osvojila skoraj 1,2 milijona avstralskih dolarjev (okoli 664.000 evrov).

36-letno Dilnozo Israilovo so uslužbenci igralnice opazili, ker je na majici z motivom mikija Miške nosila majhno skrito kamero, prikrito v blago. Aretirali so jo skupaj s 44-letnim možem Alisherykhojo Israilovim. Policija je pri obeh našla magnetizirane sonde, nastavek z ogledalom za telefon ter druge pripomočke, ki naj bi jih uporabljala pri manipuliranju kart.

Policija navaja, da sta zakonca v Sydney prispela oktobra in že isti dan zaprosila za članstvo v igralnici Crown v Barangarooju. V tednih po prihodu sta pogosto igrala in skupaj zbrala 1,179.412,50 avstralskega dolarja (664.309 evrov) dobitkov, kar je vzbudilo sum.

Kazahstanska zakonca sta s pomočjo kamer manipulirala s kartami. Slika je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik

Naprave naj bi bile povezane z njunimi telefoni, kar jima je omogočalo prenos slike s kart in prejemanje navodil preko skritih slušnih nastavkov, kdaj staviti. Preiskava njunega prenočišča je razkrila še druge pripomočke za igre na srečo, dragocen nakit in 2000 evrov gotovine.

Oba sta BILA v petek pred sodiščem, ki pa jima varščine ni odobrilo.

Israilova naj bi se po poročanju Guardian Australia vrnila na sodišče februarja, njen mož pa 11. decembra.