S Titanikom se je potopila gledanost podelitve prestižnih nagrad

Bliža se 98. podelitev oskarjev, 15. marca se bodo v Dolbyjevem teatru v Los Angelesu za zlate kipce potegovali nominiranci v štiriindvajsetih kategorijah, prvič v petindvajsetih letih pa bo podeljen oskar v novi kategoriji, in sicer za najboljšo igralsko zasedbo. Z rekordnimi 16 nominacijami ima največ možnosti vampirska grozljivka Grešniki, sledijo mu Ena bitka za drugo s trinajstimi, Veličastni Marty, Frankenstein in Sentimentalna vrednost z devetimi, z osmimi pa jim je za petami Hamnet.

Vendar če je podelitev vsako leto vznemirljiva za filmske ustvarjalce, je za gledalce čedalje manj. Od najbolj gledane podelitve leta 1998, ki je pred ekrane privabila 57 milijonov gledalcev in je z največ, kar enajstimi oskarji počastila Titanik, je tako rekoč nenehno v upadu. Takratna prireditev ni bila zanimiva le, ker je bil Titanik izjemen komercialni uspeh, njemu podobni pa so privabljali gledalce k ogledu podelitve nagrad. Posebna je bila tudi, ker so oskarji takrat praznovali 70-letnico ter jih je tedanjemu voditelju Miku Myersu pomagal podeliti medved Bart, znan iz filmov.

Na prelomu tisočletja je nato število gledalcev padlo pod 40 milijonov, do leta 2021 pa se je znižalo na zgolj deset milijonov, kar je najmanj v zgodovini. Novinarka Stephanie Bunbury je pri tem za BBC izpostavila več dejavnikov: zmanjšan interes za kino, premik od gledanja po urniku zaradi pretočnih platform in pomanjkanje pravega glamurja.

Konec prejšnjega stoletja so oskarje za najboljši film osvajale komercialno najuspešnejše stvaritve. V 90. letih je globalni dobiček vseh oskarjevskih zmagovalcev za najboljši film namreč znašal skoraj pet milijard dolarjev. Med te nesporno sodi Titanik, ki je leta 1998 postal najdonosnejši film vseh časov. V zadnjih letih pa so se oskarji od tega oddaljili. Filme, kakršen je Titanik, so nadomestili manjši, neodvisni projekti, ki ne dosegajo tolikšnega globalnega uspeha niti ne tolikšne pozornosti kot njihovi predhodniki.

Pomemben vzrok za upad gledanosti je tudi premik v industriji: Hollywoodski studii so se osredotočili na superjunaške filme in franšize, ki redko osvajajo oskarje. Podelitve so se začele bolj osredotočati na »prestižne« filme, medtem ko so popularni blockbusterji redkeje prihajali v ožji krog nominirancev, pišejo pri BBC. Vendar pa obstaja možnost, da gledanost znova naraste: letošnja favorita za nagrado za najboljši film, Grešniki in Ena bitka za drugo, sta dosegla dober uspeh v kinodvoranah, kar bi lahko povečalo zanimanje za podelitev. Poleg tega se leta 2028 oskarji selijo na youtube.