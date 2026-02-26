  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    S Titanikom se je potopila gledanost podelitve prestižnih nagrad

    Najbolj gledana podelitev oskarjev je bila leta 1998, ko je najdonosnejši film vseh časov osvojil kar enajst zlatih kipcev. Od takrat gledanost upada.
    Kate Winslet, Leonardo Di Caprio in režiser James Cameron na snemanju Titanika. FOTO: 1996-98 Accusoft Inc.
    Galerija
    Kate Winslet, Leonardo Di Caprio in režiser James Cameron na snemanju Titanika. FOTO: 1996-98 Accusoft Inc.
    Ni. Go.
    26. 2. 2026 | 13:21
    26. 2. 2026 | 13:59
    3:26
    A+A-

    Bliža se 98. podelitev oskarjev, 15. marca se bodo v Dolbyjevem teatru v Los Angelesu za zlate kipce potegovali nominiranci v štiriindvajsetih kategorijah, prvič v petindvajsetih letih pa bo podeljen oskar v novi kategoriji, in sicer za najboljšo igralsko zasedbo. Z rekordnimi 16 nominacijami ima največ možnosti vampirska grozljivka Grešniki, sledijo mu Ena bitka za drugo s trinajstimi, Veličastni Marty, Frankenstein in Sentimentalna vrednost z devetimi, z osmimi pa jim je za petami Hamnet.

    image_alt
    Vampirska grozljivka podrla rekord po številu nominacij za oskarja

    Vendar če je podelitev vsako leto vznemirljiva za filmske ustvarjalce, je za gledalce čedalje manj. Od najbolj gledane podelitve leta 1998, ki je pred ekrane privabila 57 milijonov gledalcev in je z največ, kar enajstimi oskarji počastila Titanik, je tako rekoč nenehno v upadu. Takratna prireditev ni bila zanimiva le, ker je bil Titanik izjemen komercialni uspeh, njemu podobni pa so privabljali gledalce k ogledu podelitve nagrad. Posebna je bila tudi, ker so oskarji takrat praznovali 70-letnico ter jih je tedanjemu voditelju Miku Myersu pomagal podeliti medved Bart, znan iz filmov.

    Na prelomu tisočletja je nato število gledalcev padlo pod 40 milijonov, do leta 2021 pa se je znižalo na zgolj deset milijonov, kar je najmanj v zgodovini. Novinarka Stephanie Bunbury je pri tem za BBC izpostavila več dejavnikov: zmanjšan interes za kino, premik od gledanja po urniku zaradi pretočnih platform in pomanjkanje pravega glamurja.

    Konec prejšnjega stoletja so oskarje za najboljši film osvajale komercialno najuspešnejše stvaritve. V 90. letih je globalni dobiček vseh oskarjevskih zmagovalcev za najboljši film namreč znašal skoraj pet milijard dolarjev. Med te nesporno sodi Titanik, ki je leta 1998 postal najdonosnejši film vseh časov. V zadnjih letih pa so se oskarji od tega oddaljili. Filme, kakršen je Titanik, so nadomestili manjši, neodvisni projekti, ki ne dosegajo tolikšnega globalnega uspeha niti ne tolikšne pozornosti kot njihovi predhodniki.

    image_alt
    Oskarji se posodabljajo, selijo se na splet

    Pomemben vzrok za upad gledanosti je tudi premik v industriji: Hollywoodski studii so se osredotočili na superjunaške filme in franšize, ki redko osvajajo oskarje. Podelitve so se začele bolj osredotočati na »prestižne« filme, medtem ko so popularni blockbusterji redkeje prihajali v ožji krog nominirancev, pišejo pri BBC. Vendar pa obstaja možnost, da gledanost znova naraste: letošnja favorita za nagrado za najboljši film, Grešniki in Ena bitka za drugo, sta dosegla dober uspeh v kinodvoranah, kar bi lahko povečalo zanimanje za podelitev. Poleg tega se leta 2028 oskarji selijo na youtube.

    Magazin  |  Kulinarika
    JB Restavracija

    Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

    Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
    Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Desnica nima pojma o zdravstvu

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o predvolilnih soočenjih in o pobudi My Voice, My Choice.
    25. 2. 2026 | 20:01
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odpoklic izdelka

    Nov odpoklic izdelka v Mercatorju

    Odpoklic je bil potreben zaradi napačno navedenega, predolgega roka trajanja na deklaraciji.
    25. 2. 2026 | 16:19
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Obrambna industrija

    Slovenski orožarski preboj

    Evropska prizadevanja za krepitev obrambe lahko spodbudijo nacionalne ekonomije.
    Novica Mihajlović 25. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Je to priložnost za številna slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    podelitev oskarjevAmeriška filmska akademijafilmske nagradeHollywood

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Like
    Like 2026

    Vonjave, ki omamijo, in lepote, ki osvajajo

    Ponosno predstavljamo neodkrite lepote naših krajev in v turistih vzbujamo željo po obisku.
    26. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Pokal Vitranc dobil zeleno luč

    Snežna kontrola Fis je odobrila organizacijo tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori. Prva preizkušnja za moške bo na sporedu 7. marca.
    26. 2. 2026 | 13:42
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreče v gorah

    V avstrijskih gorah zaradi plazov to zimo umrlo 26 ljudi

    Čeprav na začetku letošnje zime ni padlo veliko snega, se je nevarnost snežnih plazov izdatno povečala v zadnjem mesecu.
    26. 2. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sodišče EU

    Madžarska je z odvzemom frekvence Klubradiu kršila pravo Unije

    Do vlade kritični Klubradio že od 2021 ne more več oddajati na radijski frekvenci.
    26. 2. 2026 | 13:34
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo?

    Vlado Miheljak: Tovrstne reakcije so posledica stanja politične kulture. Bojan Musil: Z emocijo nabita skupina kot drhal.
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreče v gorah

    V avstrijskih gorah zaradi plazov to zimo umrlo 26 ljudi

    Čeprav na začetku letošnje zime ni padlo veliko snega, se je nevarnost snežnih plazov izdatno povečala v zadnjem mesecu.
    26. 2. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sodišče EU

    Madžarska je z odvzemom frekvence Klubradiu kršila pravo Unije

    Do vlade kritični Klubradio že od 2021 ne more več oddajati na radijski frekvenci.
    26. 2. 2026 | 13:34
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo?

    Vlado Miheljak: Tovrstne reakcije so posledica stanja politične kulture. Bojan Musil: Z emocijo nabita skupina kot drhal.
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo