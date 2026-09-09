Sabina Senčar: Strah pred hormonsko terapijo temelji na starih spoznanjih

Hormonska nadomestna terapija je bila desetletja povezana predvsem s strahom pred rakom, krvnimi strdki in drugimi zdravstvenimi tveganji. Danes se zanjo odloča vse več žensk z menopavznimi težavami, nova spoznanja pa odpirajo vprašanje, koliko nekdanjih opozoril še drži.

Ginekologinja Sabina Senčar pojasnjuje, da so bile nekatere študije, na katerih je temeljil strah pred hormonsko terapijo, pozneje ovržene. Sodobna hormonska nadomestna terapija se po njenih besedah pomembno razlikuje od pripravkov iz preteklosti in je namenjena predvsem podpori ženskam v menopavzi. Ob tem poudarja tudi njen dokazani vpliv na ohranjanje kostne gostote: estrogen zmanjšuje razgradnjo kosti, progesteron pa spodbuja njihovo izgradnjo.

Toda terapija ni brez tveganj. Opozorilo glede estrogenov še vedno velja, da povečujejo verjetnost za nastanek krvnih strdkov, medtem ko so bila nekatera dolgoletna opozorila glede rakavih obolenj spremenjena. V intervjuju Sabina Senčar spregovori tudi o tem, zakaj od medicine, terapij, partnerjev in celo lastnih otrok pogosto pričakujemo preveč – ter zakaj vseh svojih težav ne moremo iskati le zunaj sebe.