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    Zanimivosti

    Sagrada Família po 144 letih gradnje tik pred dokončanjem

    Bazilika je z osrednjim stolpom Jezusa Kristusa dosegla končno višino, sto let po smrti njenega arhitekta Antonia Gaudíja.
    Na vrhu stolpa stoji približno sto ton težak križ, visok kot petnadstropna stavba. Njegova namestitev je trajala več mesecev. FOTO: Lluis Gene /AFP
    Galerija
    Na vrhu stolpa stoji približno sto ton težak križ, visok kot petnadstropna stavba. Njegova namestitev je trajala več mesecev. FOTO: Lluis Gene /AFP
    R. I.
    8. 6. 2026 | 12:16
    8. 6. 2026 | 13:59
    5:15
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    Gradnja ene najosupljivejših cerkva na svetu, znamenite bazilike svete Družine oz. Sagrade Famílie v Barceloni, se po 144 letih vendarle bliža koncu. Sto let po smrti znamenitega arhitekta Antonia Gaudíja se vse bolj izrisuje zaključna podoba znamenite bazilike.  

    Ob obisku barcelonske bazilike obiskovalci nehote dvignejo pogled proti nenavadnim stolpom, ki se vzpenjajo v nebo. Danes se njihov pogled ustavi višje kot kadar koli prej, saj je najvišja cerkev na svetu dosegla končno višino 172,5 metra. In sicer potem ko so februarja na osrednji Stolp Jezusa Kristusa namestili križ – zadnji večji konstrukcijski element, poroča CNN.

    Slovesno odprtje

    Pokojni papež Frančišek je aprila 2025 arhitekta razglasil za častitljivega Božjega služabnika (Venerable), ker je Vatikan priznal njegove »herojske kreposti«. FOTO: Guillermo Martinez/Reuters
    Pokojni papež Frančišek je aprila 2025 arhitekta razglasil za častitljivega Božjega služabnika (Venerable), ker je Vatikan priznal njegove »herojske kreposti«. FOTO: Guillermo Martinez/Reuters
    Gradnjo so skozi desetletja zavirali vojne, politične razmere in pomanjkanje denarja. Kljub temu je dolgo pričakovani zadnji stolp zdaj pripravljen za slovesno odprtje.

    V sredo bo papež Leon XIV., enajsti papež od začetka gradnje, vodil slovesno mašo in blagoslov bazilike. Čeprav bo do popolnega zaključka potrebnih še nekaj let notranjih in dekorativnih del, je bilo leto 2026 že dolgo predvideno kot simbolični zaključek projekta. Odprtje 18. stolpa bo na stoto obletnico smrti arhitekta Gaudíja, ki je umrl 10. junija 1926.

    Sto ton težak križ

    Stolp Jezusa Kristusa predstavlja preplet sodobne tehnologije in Gaudíjeve prvotne zamisli. Pri gradnji so uporabili nerjaveče jeklo in računalniško vodene stroje za obdelavo kamna, kar je omogočilo uresničitev zahtevnega projekta ob spoštovanju zgodovinskih načrtov.

    Na vrhu stolpa stoji približno sto ton težak križ, visok kot petnadstropna stavba. Njegova namestitev je trajala več mesecev.

    Po besedah arhitekta Mauricia Cortésa si je Gaudí zamislil odsevni križ, ki bi podnevi sijal v soncu, ponoči pa osvetljeval mestno obzorje. Največji izziv je bil združiti arhitektovo vizijo z današnjimi inženirskimi zahtevami, predvsem potrebo po čim manjši teži konstrukcije.

    FOTO: Lluis Gene /AFP
    FOTO: Lluis Gene /AFP

    Križ so izdelali v Nemčiji in ga v Španijo pripeljali v 14 montažnih delih iz betona in nerjavečega jekla. V Barceloni so posamezne dele z žerjavi dvignili na delavnico 60 metrov nad tlemi, kjer so jih dokončali z oblogo iz bele keramike, kamnitimi elementi in steklenimi okni iz lokalnega stekla, o podrobnostih poroča CNN.

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    Božji arhitekt na poti do svetništva

    Gaudíjev projekt, dokončan stoletje po njegovi smrti

    Ko je Gaudí prevzel projekt od prvotnega arhitekta Francesca de Paule Villarja, je vedel, da dokončanja ne bo dočakal. Ko je bil nekoč govor o rokih, je dejal, »da se mojemu naročniku ne mudi«. S tem je mislil na Boga.

    Gaudí je dočakal dokončanje prvega stolpa, ni pa mogel predvideti dogodkov, ki bodo gradnjo zavlekli za več desetletij. Med špansko državljansko vojno leta 1936 so anarhisti požgali kripto in uničili velik del njegovih načrtov ter mavčnih modelov.

    Poznejše generacije arhitektov so morale projekt rekonstruirati na podlagi fotografij, risb, zapisov in fragmentov modelov, ki so jih ohranili njegovi sodelavci. Danes pri tem uporabljajo digitalno modeliranje in robotsko obdelavo materialov, vendar po besedah glavnega arhitekta Jordija Faulíja še vedno sledijo Gaudíjevi geometrijski logiki.

    FOTO: Nacho Doce/Reuters
    FOTO: Nacho Doce/Reuters

    Turisti financirajo dokončanje

    Ker je Sagrada Família spravni tempelj, se financira izključno z donacijami in prihodki od obiskovalcev. Model se je izkazal za ranljivega med pandemijo covida-19, ko je turizem skoraj zastal. Po okrevanju se je obisk močno povečal; leta 2025 je baziliko obiskalo skoraj pet milijonov ljudi.

    Nova polemika: stopnišče in rušenje stanovanj

    Čeprav je osrednji stolp končan, projekt še ni povsem zaključen. Pozornost se zdaj usmerja na Fasado slave, predviden glavni vhod v baziliko.

    Najvišja cerkev na svetu je dosegla končno višino 172,5 metra. FOTO: Nacho Doce/Reuters
    Najvišja cerkev na svetu je dosegla končno višino 172,5 metra. FOTO: Nacho Doce/Reuters

    Največ sporov po poročanju CNN povzroča načrt za monumentalno stopnišče, ki bi povezalo vhod z ulico. Za njegovo gradnjo bi bilo treba zagotoviti veliko prostora, kar bi lahko zahtevalo rušenje stanovanjskih stavb nasproti cerkve. Številni prebivalci in podjetniki temu nasprotujejo.

    Predsednik združenja prizadetih prebivalcev Salvador Barroso opozarja, da o prihodnosti projekta še vedno ni jasnih odgovorov.

    »Veliko je govoric in ugibanj, dejstvo pa je, da nič ni dokončno odločeno,« pravi.

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