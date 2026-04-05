Saj ni res pa je: Košarkarski rezultat za Guinnessa znaša 139:0

Gotovo je, da ni veliko košarkarskih zanesenjakov ali sploh bežnih poznavalcev tega zanimivega in atraktivnega športa, ki bi bili priča izidu za Guinnessov rekord. Res je sicer, da je šlo za tekmo deklic - mlajših kadetinj, in tudi rekord najbrž ne bo priznan, saj ni bilo agentov iz sedeža Guinnessovega rekorda, čeprav je cela tekma posneta, a kljub temu je bilo dogajanje na tekmi več kot zanimivo.

Zgodilo se je v mestu Gradiška, tik ob meji s Hrvaško, v Republiki Srbski, katero je (mejni prehod, čez reko Savo) znano tudi mnogim Slovenkam in Slovencem, ki se peljejo v Banjaluko, Jajce in proti Sarajevu. Tam so v Športni dvorani Arena včeraj odigrali tekmo finalnega turnirja mlajših kadetinj Košarkarske zveze Republike Srbske, med domačim ŽKK Kozara iz Gradiške in KK Real iz Banjaluke.

Košarkarski turnir. FOTO: Oste Bakal

Mlade košarkarice Kozare iz Gradiške so dosegle rezultat za Guinnessovo knjigo rekordov, potem ko so premagale Real iz Banja Luke s 139:0. Domača igralka Mitra Mandić je bila najučinkovitejša s 37 točkami, Valentina Šarić pa je dosegla 30 točk.

Rezultat v četrtinah je bil 34:0, 48:0, 28:0, 29:0, zmagovalke pa so pričakovano bile boljše v vseh pomembnih statističnih parametrih, saj so imele 46 skokov in celo 56 ukradenih žog. Dekleta iz Reala so imela 19 skokov, a noben od njihovih poskusov ni obrodil sadov. Šestkrat so poskušale z metom za dve točki, štirikrat so metale trojke in štirikrat neuspešno proste mete.