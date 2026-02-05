Šala, ki je ruskega komika stala šest let svobode

Ruski komik Artemij Ostanin je bil v sredo obsojen na skoraj šest let zaporne kazni zaradi šal, s katerimi naj bi bil spodbujal sovraštvo. Poleg tega bo moral plačati še globo v višini 300.000 rubljev, kar je približno tri tisoč evrov. Šala, ki je govorila o poškodovanem vojaku, je sprožila ogorčenje med nacionalisti in vojnimi blogerji, navaja Reuters.

Med sojenjem je Ostanin dejal, da sta bila njegova aretacija in način, kako so ga obravnavali, že dovolj velika kazen za vsak prekršek, ki ga je storil. Na koncu sojenja je dodal, da ne razume, zakaj je kazen tako visoka in zakaj jo je prejel.

Gre za najnovejšo tovrstno sodbo, ki je strogo kaznovala ljudi, ki so po mnenju oblasti izrekli neprimerne in neresnične izjave o ruski vojski v času vojne v Ukrajini.

Ruski komik v ograjenem prostoru za obtožence med sodno obravnavo po aretaciji marca 2025 zaradi stand-up nastopa v Moskvi. FOTO: Anastasia Barashkova/Reuters

Rusija je kmalu po začetku vojne v Ukrajini leta 2022 sprejela nove zakone o cenzuri. Prokremeljske organizacije in osebnosti so od takrat javno obsojale ljudi, ki naj bi kršili te zakone, in jih prijavljale oblastem.

Težave komika so se začele marca lani, ko je nastopil pred majhnim občinstvom in se norčeval iz vojnega veterana, ki je bil poškodovan v eksploziji mine in izgubil obe nogi, poroča Reuters. Takrat njegovo ime še ni bilo tako znano, a vse se je spremenilo, ko je video z dogodka postal viralen. Nekateri gledalci so ga nato obtožili, da je prečkal mejo z nesramnim norčevanjem iz veteranov, ki tvegajo svoja življenja na bojišču.

Skupina pravoslavnih nacionalistov je poudarila, da morajo ljudje razumeti, da so se časi spremenili in da bi morala država še strožje nadzorovati takšne izjave, da bi preprečila – kar so imenovali – splošni upad moralnih vrednot.

Artemij Ostanin je v strahu zaradi ostrih odzivov na nastop marca lani poskušal pobegniti iz Rusije, vendar je bil aretiran v sosednji Belorusiji, od koder so ga vrnili v Moskvo, kjer je moral odgovarjati na obtožbe.