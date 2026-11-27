Oboževalci priljubljene božične komedije Sam doma se veselijo novega nadaljevanja, v katerem naj bi se po napovedih znova pojavil Macaulay Culkin v vlogi Kevina McCallisterja. Toda medtem ko se pripravljajo načrti za novo filmsko zgodbo, se odpira vprašanje, kateri znani obrazi iz izvirne zasedbe se bodo še vrnili. Med njimi je verjetno Devin Ratray, ki je v prvih dveh filmih igral Kevinovega starejšega brata Buzza. Čeprav si želi znova nastopiti v priljubljeni franšizi, igralec za zdaj o novem projektu ne ve skoraj nič. Kot je povedal za ameriški portal TMZ, ga nihče ni obvestil o pripravi novega filma. » Prvič slišim, vem toliko kot vi,« je dejal Ratray. Ob tem ni skrival, da bi z veseljem znova postal del zgodbe, ki mu je prinesla prepoznavnost. Kevin McCallister je glavni junak v ...