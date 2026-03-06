Luki Basiju je uspelo: s pesmijo Chicolo v finalu v San Marinu

V četrtek je bil v San Marinu drugi polfinalni izbor za jutrišnji finalni večer izbora za pesem Evrovizije. Med nastopajočimi so bili tudi trije Slovenci, in sicer Maraaya (Marjetka in Aleš Vovk) s skladbo Alu Alu, Luka Basi s skladbo Chicolo, pod katero se podpisuje Raay Music, in Luka Cvetičanin z umetniškim imenom Luka (sicer član skupine Booom!) s skladbo Where It Ends.

V sobotni finalni večer se je po včerajšnjem nastopu uvrstil Luka Basi, ki pred nastopom ni skrival želje, da se uvrsti v finale. Tudi Maraaya sta si kot avtorja Basijeve skladbe še bolj kot zase zanj želela dobre uvrstitve.

»O majgaaad! Takoj se spomnim nešteto filmskih citatov – Look, mom, I made it! To mi pomeni res ogromno. Trdo delo celotne ekipe je poplačano – v finalu smo! V državi, kjer se je prijavilo več kot 800 glasbenikov z vsega sveta. V predizboru nas je bilo 20, med njimi kar trije Slovenci, na voljo pa le pet mest. Res smo upali, da vsaj enemu uspe. Ko smo videli vse nastope, smo vedeli, da bo boj težek, a smo verjeli, da lahko pride do finala. Preplavljajo me čustva, kakršnih že dolgo nisem občutil. Dragi moji – vidimo se v finaaalu! Chicolo is in the finale!« je za Evrovizija.com dejal Luka Basi.

V zadnjih dneh je sicer, kot je za Delo povedal včeraj, imel nekaj težav z zdravjem, a je očitno na odru dal vseeno vse od sebe.

V drugem izboru je bilo na odru, kot navaja spletna stran Evrovizija.com dvajset izvajalcev iz različnih držav, ki so se v razgibanem glasbenem večeru pomerili za zadnjih pet prostih mest v velikem finalu.

Chicolo (Luka Basi) je svojo pesem opisal kot: »Gre za čisto zabavo, ki dvigne razpoloženje in atmosfero. Odštekan nastop, malce drugačen. Odzivi so fenomenalni, iskreno zato, ker v času težkih novic potrebujemo tudi to: sprostitev, da se odklopimo od vsega, kar se dogaja. Značilnega plesa, ki je del spota in tudi mojega nastopa, se lotevajo starejši, mlajši, vsi, skratka vse generacije in to je dokaz, da se še vedno znamo zabavati.«

O tem, kdo se bo uvrstil v finale, je odločala tričlanska mednarodna strokovna žirija, ki so jo sestavljali Joseph Cauchi, Tomislav Štengl in Massimo Bonelli. Po vseh nastopih so sprejeli odločitev in določili peterico izvajalcev, ki se je uvrstila v veliki finale. Novi finalisti so, poleg Basija, postali: Iuna (Freedom Calling), Magdalena Tul (I’ll Be Around), Maya Azucena (My Sin) in še Klem (Ok Respira).

Jutri na odru dvajset izvajalcev

Kot navaja spletna stran Evrovizija.com, je posebnost sanmarinskega izbora tudi letos njegova nekoliko drugačna tekmovalna struktura. Deseterici tekmovalcev, ki si mesto v finalu pribori skozi oba predizbora (po pet iz vsakega večera), se pridruži še deset povabljenih oziroma že uveljavljenih izvajalcev, ki v tekmovanje vstopijo neposredno, brez predhodnega nastopa.

Tako bo v velikem finalu, ki bo 6. marca potekalo v gledališču Teatro Nuovo v Dogani, nastopilo skupno dvajset izvajalcev. O zmagovalcu, ki bo San Marino zastopal na Pesmi Evrovizije 2026, pa bo odločala izključno strokovna žirija.