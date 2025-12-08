Sanje o stanovanju? Novoletni Loto razprodan v osmih dneh

Novoletni Loto je bil letos razprodan v samo osmih dneh, so sporočili z Loterije Slovenije. »Zdaj nas čaka najlepši del zgodbe: čas sanjarjenja in pogovorov o tem, komu se bo prvi dan novega leta nasmehnila sreča.«

Z razprodajo omejene izdaje 450.000 potrdil se zaključuje uvodni del igre in se začenja čakanje na 1. januar, ko bo na vrsti trenutek resnice: žrebanje. V žrebu sodelujejo vsi imetniki vsaj ene kombinacije, potekalo pa bo po vrstnem redu od najvišje do najnižje kategorije dobitkov.

Novoletni Loto je pošel v dobrem tednu dni. FOTO: Damjan Žibert

V žrebanju, ki bo na novoletni dan, bo podeljenih 15.515 dobitkov. Med glavnimi so tri stanovanja – v Ljubljani, Kopru in Mariboru. Podeljeni bodo tudi tri mesečne rente v višini 1500 evrov za deset let ter devet novih dobitkov – 100 gramov naložbenega zlata. Poleg tega bodo izžrebani še dobitki po 250 evrov (500 nagrad) in po 50 evrov (15.000 nagrad). Skupna vrednost letošnjega sklada presega 2,7 milijona evrov.

Po lanskem uspehu se je tudi letos potrdilo, da je ta posebna izdaja najbolj priljubljena v več kot 60-letni zgodovini te legendarne slovenske loterijske igre. »Po izjemnem lanskem odzivu smo letošnjo emisijo povečali za tretjino, a je bilo zanimanje igralcev še večje, zato so bila potrdila razprodana še hitreje.«

Veliko zanimanje zrcali, kot so dodali na Loteriji Slovenije, tudi moč tržne znamke Loto, ki ostaja najbolj priljubljena slovenska loterijska igra. Pozna jo tako rekoč vsak, udeležuje pa se je kar 64 odstotkov polnoletnih prebivalcev Slovenije, kot je pokazala tržna raziskava IPSOS.

»Čeprav so za mnoge v ospredju stanovanja, rente in drugi dobitki, pa se vedno več igralcev zaveda, da s sodelovanjem v loterijskih igrah pomembno prispevajo k zbiranju sredstev, ki predstavljajo enega ključnih virov za financiranje slovenskih invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. To je na slovenskih tleh bistvo loterijskih iger že vsaj 300 let,« so še poudarili.

Približno 1,4 milijona odraslih prebivalcev Slovenije je z udeležbo v loterijskih igrah v zadnjih 12 mesecih pomagalo zbrati 24.951.876 evrov sredstev za slovenske invalidske, humanitarne in športne organizacije.