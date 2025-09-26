Sarah Ferguson in njen zvesti prijatelj

V nadaljevanju preberite:

»Povezave z Jeffreyjem Epsteinom so kot tanker, ki počasi izpušča strupeno­ onesnaženje in škodi tistim, ki se jih dotakne,« so metaforično zapisali pri BBC ob novi aferi, ki pretresa Veliko Britanijo v zvezi z obsojenim spolnim prestopnikom. Pred dvema tednoma je britanski premier­ Keir Starmer razrešil britanskega veleposlanika v ZDA in sivo eminenco vladajočih laburistov Petra Mandelsona, ko so se v medijih pojavila sporna elektronska sporočila, ki si jih je leta 2008 izmenjal s pokojnim Epsteinom, med drugim ga je v voščilu v razvpiti rojstnodnevni knjigi leta 2003 označil za »najboljšega prijatelja«. Te dni pa po razkritju elektronskega sporočila vojvodinje Yorške, ­Sarah Ferguson, Epsteinu iz leta 2011 v britanskih tabloidih Mail on Sunday in Sun se ji kot pokroviteljici druga za drugo odpovedujejo britanske dobrodelne organizacije. Po tiskovnem predstavniku je sporočila, da njihovih odločitev ne bo komentirala.