Sarkozy eno leto z elektronsko zapestnico

Prizivno sodišče ni ugodilo pritožbi nekdanjega francoskega predsednika Nicholasa Sarkozyja na zaporno kazen zaradi korupcije, je pa dopustilo, da je del odsluži v hišnem priporu z elektronsko zapestnico.

Nicholas Sarkozy je bil leta 2021 zaradi korupcije in nedovoljenega vplivanja obsojen na triletno zaporno kazen, od tega dve leti pogojno. Preostalo leto lahko po odločitvi sodišča preživi doma. Nekdanjemu francoskemu predsedniku – na tem položaju je bil med letoma 2007 in 2012 – je sodišče za tri leta prepovedalo tudi opravljanje javne funkcije.

Sodili so mu zaradi tega, ker je leta 2014, ko torej ni bil več predsednik države, poskušal od generalnega pravobranilca Gilberta Aziberta pridobiti zaupne podatke o preiskavi suma nezakonitega financiranja njegove kampanje v zameno za podporo pravobranilcu pri potegovanju za ugledni položaj v kneževini Monako.

Odvetnica Jacqueline Laffont je napovedala, da bodo šli do konca sodne poti. FOTO: Bertrand Guay/AFP

Sarkozy sicer krivdo zanika, na sodbo se je tudi pritožil, a je danes prizivno sodišče pritrdilo prvostopenjskemu. Njegovi odvetniki so takoj sporočili, da se bo pritožil tudi na to odločitev, in sicer na vrhovno sodišče. »Nicolas Sarkozy je nedolžen,« je po poročanju Reutersa novinarjem dejala odvetnica Jacqueline Laffont. »To bomo izpeljali do konca. Smo šele na začetku procesa.« Sarkozy izjav za novinarje ni dajal.

V ločenem postopku je sodišče Sarkozyja septembra 2021 obsodilo še na leto dni hišnega pripora zaradi nezakonitega financiranja volilne kampanje za predsedniške volitve leta 2012.

Oseminšestdesetletni Sarkozy je prvi nekdanji francoski predsednik, ki je bil obsojen na zaporno kazen. Pred njim je bil zaradi korupcije obsojen tudi njegov predhodnik Jacques Chirac, ki je dobil dveletno pogojno kazen. Sarkozyjev petletni mandat je zaznamovala finančna kriza, sprejel je tudi stroge protimigracijske politike in si prizadeval za reformo francoskega gospodarstva. Kritiki so mu nadeli vzdevek bling-bling, kar bi lahko prevedli kot bleščeč, predvsem zaradi zvezdniškega in mestoma hiperaktivnega sloga, ki ni bil v skladu z vlogo, prežeto s tradicijo.