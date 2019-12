Satirični časopis Pipec spet bode in seklja

Izšel je edini preživeli satirični časopis v državi. Od leta 1963 ga enkrat letno izdajajo novinarji Savinjske regije, le petkrat jim ga v tem času ni uspelo izdati zaradi pomanjkanja denarja. Pipec 2019 je danes priložen Delu, Slovenskim novicam in Večeru v Savinjski regiji, prihodnji teden ga bodo kot prilogo brali še bralci časopisov Celjan, Novice in Rogaške novice.51. številka Pipca poroča o dogajanju v Savinjski regiji in širšem slovenskem prostoru, kot so denimo ugotovitve o sposobnosti Šarčeve vlade. V Pipcu boste izvedeli, kakšen je načrt za razdelitev Savinjske regije na pokrajine in kakšna je najnovejša trasa tretje razvojne osi.Piše o ogorčenju celjskih mamic, ker so njihove malčke prikrajšali za igro na igriščih, obogatenih z zdravju potrebnimi težkimi kovinami. Mamicam pritrjuje tudi Pipec, ki ugotavlja, da za zdravstvene težave Celjanov ni kriva zastrupljena zemlja, ampak županova glista.Prebrali boste lahko, da prebivalci Zgornje Savinjske doline iz protesta ne bodo več zbolevali in da bodo šaleški župani zamrznili Velenjsko jezero. Samo v Pipcu boste lahko prebrali, kje bodo uredili ptičji glamping in žabji velnes, kdo bo novi slovenski nogometni selektor, kako je Šentjurski župan preprečil vojaški spopad med Slovenijo in Hrvaško in zakaj bo žalski župan dal za mašo, da pozimi ne bo snežilo.Vsem, ki mislite, da boste kaj dobili od dobrih decembrskih mož, pa opozorilo – težko bo. Miklavž, Božiček in Dedek Mraz namreč zahtevajo višje pokojnine. O tem so za Pipca parlamentarne stranke nekaj že povedale. Objavljamo del članka* iz Pipca 2019:»Levica in SD predlagata povišanje penzije samo za Dedka Mraza, saj da druga dva nista resnični osebi. V NSi in SDS bi višjo pokojnino dodelili samo Božičku, saj je po njihovem Dedek Mraz ostanek komunistične diktature, Miklavž pa migrant z Bližnjega Vzhoda, ki dela samo en dan v letu. Prvak SNS je izjavil, da on trenutno zaradi osebnih okoliščin nima denarja, prva ženska SAB pa je bila na drugem tiru in ni komentirala. Karl Erjavec, ki ima na čelu DeSUS-a daljši mandat, ko ga imajo v zgodovini zahodne civilizacije trije dobri možje, je pojasnil, da je on vedno zahteval višje penzije za pravljična bitja. Medtem se je zunanji minister Cerar iz kvote SMC že odpravil na turnejo na Finsko in v Rusijo, da bi z Božičkom in Dedkom Mrazom bilateralno pretresel problematiko. Predsednik vlade in LMŠ Šarec pa je dejal, da Cerar ni zadnjič odletel brez njegove vednosti in pojasnil obrise možne rešitve: 'Ne bo večjih penzij! Ni gnarja. Nej doma pr babah jamrajo! Ne bodo men ene izmišljene osebe rušile proračuna!'«*Z dovoljenjem uredništva Pipca, je članek z navedbo vira (Pipec 2019 - dostopen TUKAJ ) dopustno razširjati.