Savannah Guthrie ponuja milijon dolarjev za informacijo o pogrešani materi

Mineva četrti teden, odkar je iz svojega doma v Arizoni izginila Nancy Guthrie, potem ko so jo nazadnje videli vstopati vanj v noči 31. januarja.

Njena hči, priljubljena televizijska voditeljica Today Show na NBC Savannah Guthrie je danes povedala, da njena družina ponuja nagrado v višini do milijona dolarjev za »kakršno koli informacijo«, ki bi privedla do pogrešane matere. »Pomagajte nam pripeljati našo ljubljeno mamo domov«.

Guthriejeva je priznala, da njena 84-letna mati, za katero velja, da je bila ugrabljena, glede na čas, ki je že pretekel, njeno starost in zdravstvene težave morda ni več živa.

Šerifov urad okrožja Pima je sporočil, da verjame, da je bila Nancy Guthrie »odpeljana iz doma proti njeni volji, verjetno sredi noči, kar vključuje tudi morebitno ugrabitev ali odvzem«.

Tudi v tokratni objavi na družabnih omrežjih je Savannah Guthrie nagovarjala tako javnost kot odgovorne za izginotje. »Prosimo, da se nam oglasite. Prosimo, bodi luč v temi.«

Rumeno cvetje pred domom Nancy Guthrie kot simbol upanja. FOTO: Joe Raedle Getty Images Via Afp

84-letna mati voditeljice je bila 1. februarja prijavljena kot pogrešana. Kljub obširni iskalni akciji in posnetku kamere na vratih, na katerem je videti zamaskirano oseba z nahrbtnikom, do večjega preboja pri iskanju ni prišlo. Policija je javnost zaprosila za pomoč in prejeli so skoraj 40.000 namigov.

Še zmeraj je aktivna tudi nagrada FBI v višini 100.000 dolarjev za informacijo, ki bi pripeljala do pogrešane.