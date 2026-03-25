Savannah Guthrie prvič javno o izginotju matere: Neznosno je!

Televizijska voditeljica Savannah Guthrie je prvič javno pred kamerami spregovorila o iskanju svoje matere in podrobno opisala agonijo, ki jo njena družina preživlja več kot sedem tednov po njenem izginotju v začetku februarja iz doma v Arizoni.

»Mučimo se, neznosno je,« je povedala v intervjuju, ki ga je z njo posnela dolgoletna sodelavka in prijateljica Hoda Kotb in bo predvajan jutri in v petek v oddaji Today, katere del je tudi Guthriejeva. Danes so objavili posamezne izseke.

Po navedbah oblasti je družina 1. februarja prijavila pogrešano 84-letne Nancy Guthrie, ki je izginila iz svojega doma blizu Tucsona v Arizoni. Nazadnje so jo videli večer prej, ko je bila na obisku pri svoji drugi hčerki Annie.

»Vsako noč se zbudim sredi noči, prav vsako noč,« je v solzah dejala Guthriejeva, ki si v temi predstavlja grozljiv strah svoje matere.

Iskanje, pri katerem je sodelovalo veliko policijskih sil in tudi zvezni urad FBI, tudi po dveh mesecih ni pripeljalo do osumljenca, čeprav so oblasti že pred tedni objavile videoposnetek zamaskirane in oborožene osebe pred vrati doma Nancy Guthrie. Forenzični testi so pokazali, da so njeno kri našli na verandi njenega doma, preiskovalci pa naj bi uporabljali tudi genetsko genealogijo, da bi poskušali ugotoviti vir neznane DNK, najdene v hiši.

Družina Guthrie je za njeno iskanje ponudila nagrado v višini milijona dolarjev in večkrat prosila javnost za pomoč. »Še vedno verjamemo, da imajo ključ do rešitve prebivalci Tucsona in širša skupnost južne Arizone,« so prejšnji teden zapisali v izjavi. Savannah Guthrie pa je tudi med pogovorom pozvala, naj nekdo »stori pravo stvar«.

Štiriinpetdesetletna voditeljica oddaje Today na TV mreži NBC naj bi se v službo vrnila sredi aprila.