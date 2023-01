Savinja osvežila 68 novoletnih plavalcev

Toplo vreme, zunaj je bilo kar 14 stopinj Celzija, je na levi breg Savinje na celjsko Špico privabilo okoli 1500 obiskovalcev, ki so spodbujali plavalce. Teh je bilo letos več kot lani, tokrat je nekaj metrov slalomske proge Kajak kanu kluba Nivo Celje preplavalo 68 najbolj pogumnih. Tudi Savinja je bila letos milostna, saj je imela po podatkih Arsa ob 14. uri dobrih 8 stopinj Celzija.

Nekateri v kopalkah, drugi v neoprenu, tretji kot Božički ... Mlado in staro je zaplavalo v novo leto. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Majda Gričar (na fotografiji prihaja iz Savinje) je bila danes najstarejša udeleženka novoletnega skoka v Savinjo. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Od kar pripravljajo novoletni skok v Savinjo, pred štirinajstimi leti ga je zasnoval, je bilo letos najtopleje. A ključno je druženje in dobra volja, je rekel predsednik kajakaškega kluba: »Najbolj ponosen sem, da nikoli ni bilo nobenih poškodb ali še kaj hujšega. Organizacija je v redu, ljudje zadovoljni. To je novoletni dan, ko si pridejo ljudje stisnit roke na Špico, vidiš veliko znanih obrazov. Lep 1. januar.«

Plavalci so prišli od blizu in daleč, najmlajša je bila sedemletna deklica iz Mozirja, najstarejša pa Majda Gričar iz Doslovč pri Žirovnici. Gričarjeva s ponosom pove, da šteje 81 pomladi in da je z Gorenjske v Celje prišla plavat že tretjič: »Tu sem bila leta 2018 in 2019. Potem je bila korona, na srečo se mene ni prijela.« Tokrat je bil tok zanjo v enem delu proge malce premočan, pomagali so ji reševalci, a je ven prišla z nasmeškom: »Jaz sem vedno bolj 'švoh', tok pa vedno bolj močen. Ampak voda je pa perfektna. Sploh ni bilo hudo. Fino je bilo. Če bom le dovolj močna, pridem tudi prihodnje leto.«

12-letni Črt Korenjak iz Celja je po lanskem svojem prvem novoletnem skoku v Savinjo skočil tudi letos. Dejal je, da je bilo letos lažje: »Ker sem že vedel, kje moram plavati. Lani sem namreč plaval po protitoku in je bilo počasneje. Tudi voda je bila letos bolj topla. Naslednje leto tudi verjetno pridem. Zdaj bom dobil golaž in priznanje.«

V gosjem redu so čakali, da so se lahko pognali v vodo. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Konda iz kajakaškega kluba napoveduje, da bodo novoletni skok v Savinjo pripravljali tudi v prihodnje: »Smo sicer kajak klub, ampak Jože Tanko je moj dolgoletni prijatelj in zato se je to kar spontano začelo. Moja vizija Špice pa je, da jo še nadgradimo. Poznate moje sanje: jez, kopališče za Celje in proga. Verjamem, da bo to z leti nastalo. Potem bodo ljudje lahko skakali ali v zelo deročo vodo ali zelo mirno. Zdaj je nekaj vmes.«