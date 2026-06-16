Schwarzeneggerjeva podnebna pobuda: Nehajte iskati izgovore, začnite delati

Danes se v dunajskem Hofburgu že 10. po vrsti začenja konferenca Austrian World Summit (AWS), znana tudi kot Schwarzeneggerjeva podnebna pobuda. Njen cilj je ozaveščati javnost o nujnosti varstva podnebja in predstaviti rešitve iz sveta, povezovanje s tehničnimi in finančnimi viri, pa tudi zmanjšanje onesnaževanja.

Tokrat bo visoka gostja nekdanja ameriška podpredsednica v Bidnovi administraciji Kamala Harris, generalni sekretar OZN António Guterres, ki je v minulih letih nekajkrat nagovoril zbrane, pa bo poslal videosporočilo.

Nekdanji dvakratni republikanski guverner Kalifornije in svetovna filmska ikona Arnold Schwarzenegger, producent, dobitnik nagrade emmy in sedemkratni gospod Olympia (naziv zmagovalca profesionalnega tekmovanja v bodibildingu), se že več kot dve desetletji bori proti onesnaževanju in podnebnim spremembam.

Deseta izvedba konference, ki bo tudi tokrat v dunajskem Hofburgu, poteka pod geslom Neustavljivi smo. FOTO: AWS

Kot kalifornijski guverner je leta 2006 podpisal pomemben zakon o zmanjševanju izpustov, tudi po odhodu s položaja leta 2011 je še naprej spodbujal prizadevanja za čisto energijo, promet in trajnostno gradnjo na državni in lokalni ravni, tudi prek Schwarzeneggerjevega inštituta na južnokalifornijski univerzi USC. Danes vodi neprofitno organizacijo in vsakoletni podnebni vrh ter se med drugim zavzema za praktične rešitve. Za prispevek k javni službi, okolju in umet­nosti je pred dvema mesecema prejel častni doktorat univerze Ulster v Belfastu.

Projekt Austrian World Summit je bil, kot je navedeno na spletni strani, logični korak v prizadevanjih za čisto in trajnostno prihodnost. Leta 2017 sta ga zagnala z nekdanjo avstrijsko zeleno političarko Moniko Langthaler ter se s podporo avstrijskega predsednika Alexandra van der Bellna dogovorila o izgradnji mednarodne mreže, namenjene varstvu podnebja in okolja.

Iniciativo sta Arnold Schwarzenegger in nekdanja avstrijska zelena političarka­ ­Monika Langthaler začela leta 2017. FOTO: AWS

Tokratni AWS pod geslom Neustavljivi smo se ne ozira le na to, kar je bilo storjeno v minulem desetletju, temveč tudi na ljudi, ideje in rešitve, ki kažejo, da je napredek pri varstvu podnebja mogoč na svetovni ravni. Med drugim promovirajo praktične rešitve, ki se lahko široko uporabljajo, denimo premične vozičke (vpete tudi na kolesa) s sončnimi ploščami, ki zagotavljajo energijo za likanje s pomočjo sončne energije. Izumila jih je tedaj še mladoletna Vinisha Umashankar iz Indije. Ali pa rešitev, ki temelji na umetni inteligenci in napoveduje gozdne požare. Njena izumiteljica je bila petnajstletna Reshma Kosaraju iz Kalifornije.

S konference v sistem varstva podnebja

AWS podpira tudi generalni sekretar OZN António Guterres, ki je bil v minulih letih nekajkrat na Dunaju in je nagovoril zbrane. Tokrat bo poslal videosporočilo. Svoje poglede o individualni odgovornosti in odnosu med človekom in naravo bo prek videokonference delil tudi hollywoodski zvezdnik Richard Gere.

Ena od glavnih gostij srečanja bo 49. podpredsednica ZDA Kamala Harris, prva ženska in prva Afroameričanka na tem položaju, ki doslej menda še ni obiskala Avstrije. Drugi vidni gostje bodo Tim Walz, guverner Minnesote, Dan Jannik Jørgensen, komisar EU za energijo in stanovanjsko politiko, podjetnica in aktivistka Heather Mills, Maya Leinenbach, mlada Nemka, znana z družbenih omrežij, ki objavlja veganske recepte na instagramu (FitGreenMind), ter paraolimpijska smučarja, večkratna paraolimpijska in svetovna prvaka Veronika in Johannes Aigner. Na Dunaju bodo gostili še številne druge osebnosti iz politike, gospodarstva, znanosti, kulture in civilne družbe.

Na januarski dobrodelni večerji v Kitzbühelu so zbrali 1,3 milijona evrov, ki so namenjeni podpori mednarodnih projektov pod okriljem Schwarzeneggerjeve podnebne pobude. FOTO: AWS

»Ko smo ustanovili Austrian World Summit, smo hoteli pokazati, da je težave mogoče rešiti, da se ne omejujemo le na razprave o tem. Deset let pozneje vidimo, kaj je mogoče, ko se ljudje združijo in ukrepajo. Konferenca se je spremenila v globalno gibanje, v specifičen sistem varstva podnebja. Naše sporočilo je enako kot na začetku: Nehaj iskati izgovore, začni delati. Zato je naš moto Neustavljivi smo,« je povedala Monika Langthaler.

AWS je zagnal tudi ustanovitev projekta AWS Solutions Hub v majhnem mestu Asparn an der Zaya, približno 65 kilometrov severno od Dunaja. Tam preizkušajo nekatere rešitve za zdrav planet in povezujejo ljudi, ki jih iščejo. Po besedah Monike ​Langthaler izvajajo energetski zadružni projekt, v katerem prebivalci Asparna proizvajajo energijo iz obnovljivih virov in prodajajo presežke. Eden od dolgoročnih projektov AWS Solutions Hub je tudi preučevanje, kaj se dogaja z biotsko raznovrstnostjo na kmetijskih zemljiščih, ki so bila prej sedem desetletij intenzivno obdelana z umetnimi gnojili, insekticidi in pesticidi.