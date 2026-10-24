Ščurkovi za novo posest v Brdih namenili 3,5 milijona evrov

Družinska vinska klet Ščurek je v Plešivem v Goriških brdih dobila nove prostore; vinsko klet, degustacijske dvorane, nastanitve in zunanje površine za obiskovalce, savno in bazen. Celotna investicija je znašala približno 3,5 milijona evrov, od tega so okoli 1,2 milijona evrov pridobili iz evropskih sredstev, je za Delo povedal vinar Stojan Ščurek. FOTO: Tina Rugelj Arhitektura+oblikovanje Projekt je potekal v več fazah. Najprej so zgradili objekt s kletjo in degustacijskimi prostori, nato uredili sobe v zgornjem delu, nazadnje pa opremili vinsko klet. O širitvi so v družini razmišljali že približno desetletje pred začetkom projekta. »Že takrat sem si začrtal, kje naj bi stal novi del, in začel urejati zemljišče, čeprav sprva ni bilo naše,« je pojasnil Ščurek. Do gradbene parcele je bilo ...