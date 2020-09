Še 112 dni do božiča

Stoletna veleblagovnica Selfridges na londonskem Oxford Streetu se običajno že v začetku avgusta postavlja z odprtjem božičnega oddelka, toda letos sta jo prehiteli starejši tekmici Liberty in John Lewis. Slednja je bila deset dni hitrejša kot lani, saj so ugotovili, da so kupci, zdolgočaseni zaradi tednov karantene, skoraj štirikrat pogosteje kot lani brskali po njihovi spletni strani za božičnimi drevesci, okraski, voščilnicami in zavijalnim papirjem.



Kakor se nakazujejo trendi, naj bi z iglastih vejic letos najpogosteje viseli pavi, veverice in tukani. Tudi njihova sestrska veriga supermarketov Waitrose je zaznala 42-odstotno povečanje brskanja za božičnimi izdelki v primerjavi z lanskim julijem in avgustom, kar za 400 odstotkov se je povečalo iskanje suhega sadja za peko značilnega božičnega angleškega peciva, prodaja angleškega božičnega kolača, christmas puddinga, je narasla za 75 odstotkov.



Božično vzdušje se zadnji mesec menda zaradi 20-letne Hannah Smith dviga tudi na tiktoku, čeprav »ni ena od tistih, ki jo božič vznemirja že julija«. Njena objava, ki naj bi dvignila serotonin, s piškoti za Božička, plakati božičnih filmov Škrat in Polarni vlak, skodelico vroče čokolade, penicami in darili pod smrečico ter napevi It's the Most Wonderful Time of the Year Andyja Williamsa v ozadju je dobila številne posnemovalce.



»Virus nas je prikrajšal za toliko stvari. Imeti nekaj nostalgičnih utrinkov vznemirjenja pa tako prija, da se jim kaže predati tako prezgodaj,« je dejala. V Burger Kingu so že pri koncu leta. »To leto se mora končati, ni bilo dobro, obupno, samo preskočimo ga,« pravijo gostje v oglasu #wrapup2020 (#zavijte leto 2020) pred njihovo restavracijo v kratkih rokavih in z zaščitno masko na obrazu, medtem ko naletava sneg in se na zaslonu z rdečimi črkami izpiše Bye Bye 2020.

Do božiča je samo še 112 dni.