Se da v Sloveniji živeti od oblikovanja pohištva? Trije oblikovalci odgovarjajo

Kaj se zgodi z dobro idejo, ko zapusti risalno mizo? Slovenski oblikovalci Tina Rugelj, Jan Barič in Nuša Jelenec v podkastu Deloindom govorijo o poti od zamisli in prvega prototipa do proizvodnje, prodaje in kupca. Razkrivajo, zakaj pri uspehu pohištvenega kosa niso pomembni le videz, material in funkcionalnost, temveč tudi cena, embalaža, transport in trženje. Odkrito spregovorijo tudi o majhnosti slovenskega trga in o tem, zakaj od oblikovanja pohištva pri nas ni preprosto živeti.

Kako so sogovorniki začeli oblikovati pohištvo, zakaj velja stol za enega najzahtevnejših kosov, kakšne so njihove izkušnje z delom v tujini in kako daleč po svetu segajo slovenske oblikovalske zgodbe?

Celoten pogovor in video podkast si oglejte na Deloindom.si.