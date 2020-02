Še danes veselje, a tudi pokop pusta

Ponekod se bodo podale na karneval ali pustno povorko. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pustna rajanja se bodo danes zaključila. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pustne maske bodo po pustni soboti in nedelji na današnji pustni torek spet preplavile državo. Ponekod se bodo podale na karneval ali pustno povorko, nekatere večdnevne pustne prireditve pa se bodo sklenile s tradicionalnim pokopom pusta. Na tak način se bosta končala denimo jubilejno 60. Kurentovanje na Ptuju in tradicionalna laufarija v Cerknem Na Ptuju, kjer je mednarodna povorka v okviru 60. Kurentovanja v nedeljo privabila več deset tisoč obiskovalcev, danes vabijo na edinstveno urbano pustovanje s celodnevno zabavo, sklenili pa jo bodo s pokopom pusta. V Cerknem pa bodo laufarji obsodili Pusta na smrt in ga usmrtili. Pustna rajanja , ki bodo ponekod vključevala pustni sprevod, bodo danes denimo tudi v Celju, Velenju, Mariboru, Slovenj Gradcu, na Ravnah na Koroškem, Postojni, Novi Gorici in Kamniku. Ljubitelji krofov in drugih značilnih pustnih dobrot imajo po izročilu le še danes čas, da se jih najejo. V Katoliški cerkvi se namreč v sredo začenja 40-dnevni post pred veliko nočjo.V Žitu, kjer letno naredijo približno štiri milijone krofov, jih bodo v pustnem času letos tako kot lani spekli približno dva milijona. Medtem ko nekatere pekarne opažajo vse večje povpraševanje po veganskih in drugih alternativnih krofih, gredo pri Žitu najbolj v promet klasični, torej takšni, kot smo jih navajeni od doma - lepo zapečeni, s penasto sredico rumenkaste barve in čim večjim venčkom, »kranclom«, hkrati pa niso preveč sladki. Gre za krof iz bele pšenične moke s klasičnim polnilom iz marelične marmelade in s posipom iz belega mletega sladkorja.Krofe so lani pekli tudi iz pirine moke, ki imajo bolj naraven in manj sladek okus, vendar se niso dobro prodajali. Tako ga letos ni več v njihovi ponudbi. Prav tako nimajo krofov za ljudi z alergijami.Žito, ki je s svojo ponudbo navzoče na več kot 1000 mestih po Sloveniji, bo na nekaj lokacijah kupcem omogočilo, da si sami izberejo polnilo. »Vendar pa večina potrošnikov za pustni čas želi čisto klasiko,« ugotavljajo.S svojimi krofi vsako leto posladkajo pustna rajanja otrok po Sloveniji, namenijo pa jih tudi v dobrodelne namene. Letos jih bodo denimo podarili Študentski organizaciji Slovenije in projektu Botrstvo Zveze prijateljev mladine Moste-Polje.