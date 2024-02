Še ena smrt v skrivnostnih okoliščinah

Kot poročajo ruski neodvisni mediji in povzemajo zahodni, je smrt 35-letnega Ivana Sečina, sina enega od Putinovih najbližjih prijateljev Igorja Sečina (63), že dva tedna skrivnost. Edinca izvršnega direktorja ruskega naftnega velikana Rosneft so našli mrtvega v elitni vili v bližini Moskve 5. februarja, potem ko se je pritoževal, da težko diha. Njegov varnostnik je menda poklical rešilca, vendar mu niso posredovali celotnega naslova, zaradi česar so zdravniki prispeli skoraj dve uri kasneje, ko je Sečin že umrl.

Uradni vzrok smrti naj bi bil krvni strdek. Njegov oče naj bi prepovedal kakršno koli uradno preiskavo in namesto tega zahteval preiskavo notranje varnostne službe Rosnefta. Pred tem je bil umrli domnevno sicer dobrega zdravja, po smrti so izginile tudi vse njegove fotografije na internetu, poroča Telegram kanal VChK-OGPU.

Ivanov oče z vzdevkom Darth Vader je vplivni vodja naftnega giganta Rosneft in zaupnik ruskega voditelja že od 90. let prejšnjega stoletja, pogosto velja za njegovo desno roko. Kot je pred časom pisal britanski Guardian, Sečin morda bolj kot kdorkoli drug predstavlja mešanico politične in finančne moči, ki je značilna za Rusijo od kaotičnega razpada Sovjetske zveze.

Dolgoletno vestno delo

O smrti Ivana Sečina se ni vedelo vse do trenutka, ko je kritik ruskega predsednika Leonid Nevzlin (nekoč je zasedal različne visoke položaje v ruskem energetskem gigantu Jukosu, zdaj pa živi v izgnanstvu v Izraelu) opozoril na vpis v nacionalni register dednih zadev, kjer je vpisana smrt Ivana Sečina, rojenega leta 1989, ki stanuje v kompleksu stavb, kjer živi več ljudi blizu ruskega predsednika. Na družbenih omrežjih je Nevzlin včeraj objavil kratek zapis o nenavadnem naključju. »Danes, ko sem se s prijatelji in partnerji spominjal začetka vojne Kremlja proti Jukosu, sem izvedel, da je Igor Sečin pravkar izgubil sina. Tista oseba, ki je zasnovala ves izmišljeni in krvavi primer proti nam. Morda je težko verjeti, a iskreno sočustvujem z očetom, ki je izgubil otroka. Tako kot sočustvujem z mamo Alekseja Navalnega. Tako kot sem zadnja leta sočustvoval z mamo Borisa Nemcova, ki nas je ta mesec zapustila. Moje sožalje družini Sečin, ki je prisiljena skrivati ​​svojo žalost.«

Ivan Sečin je delal v Rosneftu na vodstvenem položaju od leta 2014, ko je bil star 25 let. Leta 2015 ga je Putin odlikoval z medaljo za zasluge za domovino za njegovo dolgoletno vestno delo.