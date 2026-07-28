Se pranje perila ponoči res bolj splača?

Nočno pranje perila je smiselno predvsem v gospodinjstvih z dvotarifnim obračunom električne energije, saj lahko izkoristimo čas nižje tarife. Toda prihranek ni edini dejavnik. Če mokro perilo več ur ostane v zaprtem bobnu, se lahko navzame zatohlega vonja, ponoči pa utegnejo biti moteči tudi hrup in vibracije. Praktična rešitev je funkcija zakasnjenega začetka, s katero program nastavimo tako, da se konča tik pred jutranjim vstajanjem.

Kdaj je nočno pranje dejansko ugodnejše, kako nanj vplivata poletna vročina in način sušenja ter katera nastavitev pralnega stroja prepreči neprijeten vonj, preberite v celotnem članku na Deloindom.si.