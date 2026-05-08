Še več ugodnosti za vsak tvoj nakup v Supernovi

Predstavljamo ti SuperClub, novo aplikacijo nakupovalnih centrov Supernova, s katero vsak tvoj nakup, vsak obisk nakupovalnega centra in celo vsaka kavica postanejo del zabavne igre zbiranja točk, ki jih nato v aplikaciji zamenjaš za ekskluzivne ugodnosti.

Kako deluje SuperClub?

SuperClub je tvoj novi digitalni sopotnik pri vsakem obisku Supernove. Aplikacijo si preprosto naložiš na telefon in začneš zbirati točke ob vsakem nakupu, obisku in celo takrat, ko v aplikacijo povabiš prijatelja.

Prejmi točke za vsak račun

Vsakič, ko opraviš nakup v kateri koli trgovini ali lokalu v Supernovi, z aplikacijo SuperClub slikaj račun. Tvoj račun se bo samodejno pretvoril v točke, in sicer za vsak račun prejmeš 30 točk, ne glede na vrednost nakupa. Preprosto, kajne?

Bonus za vsak obisk Supernove

Greš v Supernovo samo malo pogledat, kaj je novega? Naredi »check-in« z aplikacijo in pridobi dodatne točke. Kar tako, ker smo veseli tvojega obiska.

Prideš na dogodek? Poskeniraj QR kodo

Na nekaterih dogodkih v Supernovi bodo postavljene posebne SuperClub QR kode. Poišči jih, poskeniraj in odkleni bonus točke. Naj bo to tvoj mini lov na zaklad.

Darilo za rojstni dan

SuperClub praznuje s tabo. In ti na tvoj posebni dan podari čudovito darilo – dodatne točke, s katerimi boš takoj bližje nagradi.

Povabi prijatelja

Ko v aplikaciji povabiš prijatelja k registraciji, oba prejmeta nagrado v obliki točk. Dvojna zmaga.

In to še ni vse! V aplikaciji te čakajo tudi nagradne igre, posebne akcije in vedno sveže informacije o dogajanju v Supernovah po Sloveniji.

Kakšne ugodnosti te čakajo v SuperClubu:

ekskluzivne ugodnosti, popusti in kuponi

promocijski izdelki Supernova

darilne kartice Supernova

… in še več lepih presenečenj

Aplikacija SuperClub je brezplačna. Prenesi jo iz spletne trgovine Google Play (Android) ali App Store (iOS).

