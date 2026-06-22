Sedem razlogov, zakaj se boste letos poleti več smejali

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    Poletje je lepše, ko se lahko brez zadržkov nasmehnete in uživate v družbi najbližjih. FOTO: Pexels
    Galerija
    Poletje je lepše, ko se lahko brez zadržkov nasmehnete in uživate v družbi najbližjih. FOTO: Pexels
    Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA
    22. 6. 2026 | 09:11
    10:03
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    Poletje ima poseben način, da nas povabi med ljudi. Na dolge večere s prijatelji, na kosila pri sorodnikih, na sprehod po tržnici, na sladoled po večerji, na koncert ali predstavo pod milim nebom. Takrat se pogosteje smejimo, nazdravljamo, okušamo novo hrano, poziramo za fotografije in si obljubljamo, da si bomo te trenutke zapomnili čim dlje.

    Toda kaj, če nasmeh ni več tako sproščen? Kaj, če se ob fotografiranju raje umaknete v ozadje, pri jedi izbirate mehkejšo hrano, ob smehu z roko zakrijete usta ali zaradi snemne proteze, majavih zob oziroma brezzobosti težko zares uživate v trenutku?

    Letošnje poletje je lahko začetek nove zgodbe. Začetek poti, ko se boste lahko večkrat smejali, bolj sproščeno ugriznili v hrano in se brez sramu družili s svojimi najbližjimi. To poletje si lahko dokončno spremenite življenje na bolje.

    Kako? Z obiskom implantološkega centra Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu, kjer se že več kot 30 let posvečajo najzahtevnejšim primerom brezzobosti. Tukaj vam bodo že ob prvem pregledu začrtali pot do novega nasmeha. Za tem stoji sedem konkretnih razlogov, zakaj je tudi vam namenjen lep nasmeh.

    Ne odlašajte še eno poletje. Naročite se na specialistično-diagnostični pregled in preverite, katere možnosti zdravljenja so primerne za vas.

    V Ortoimplant DENTAL SPA tudi pomanjkanje čeljustne kosti ne pomeni nujno ovire za implantološko zdravljenje. FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA
    V Ortoimplant DENTAL SPA tudi pomanjkanje čeljustne kosti ne pomeni nujno ovire za implantološko zdravljenje. FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA

    Razlogov za smeh ne bo zmanjkalo

    1. Ker pomanjkanje čeljustne kosti še ne pomeni, da ni rešitve

    Marsikdo leta živi v prepričanju, da zobnih vsadkov ne more dobiti, ker mu primanjkuje čeljustne kosti. Tak odgovor pogosto pomeni konec iskanja rešitev in nadaljevanje življenja s snemno protezo ali brez zob. V implantološkem centru Ortoimplant DENTAL SPA na takšne primere gledajo drugače. Specializirani so za zdravljenje najzahtevnejših oblik brezzobosti in pomanjkanja kosti, zato se vsakemu pacientu posvetijo individualno in poiščejo rešitev, ki najbolj ustreza njegovemu zdravstvenemu stanju, anatomskim značilnostim in željam.

    Za paciente s popolno brezzobostjo pogosto uporabljajo metodo All-on-4, pri kateri je celoten zobni lok pritrjen na štiri skrbno načrtovane implantate. Kadar zaradi izrazitega pomanjkanja kosti klasična rešitev ni mogoča, so na voljo naprednejše metode. Zygoma All-on-4 temelji na uporabi zigomatičnih implantatov, ki se sidrajo v ličnico in omogočajo stabilno oporo tudi ob zelo zmanjšani količini zgornje čeljustne kosti. Pri zahtevnejših anatomskih razmerah uporabljajo tudi pterigoidne implantate, ki se sidrajo v zadnji del zgornje čeljusti, ter transnazalne implantate, namenjene določenim primerom pomanjkanja kosti v sprednjem delu zgornje čeljusti.

    Za paciente z zelo izrazito izgubo kosti so na voljo tudi individualizirani subperiostalni implantati, ki so izdelani po meri posameznika na podlagi natančne digitalne diagnostike in se popolnoma prilagodijo anatomiji njegove čeljusti.

    Prav zaradi širokega nabora naprednih implantoloških rešitev lahko ekipa Ortoimplant DENTAL SPA pripravi individualen načrt zdravljenja tudi za paciente, ki so drugje že slišali, da zanje ni možnosti. Namesto ene univerzalne rešitve izberejo metodo, ki je najprimernejša za konkretnega človeka in njegove potrebe.

    Specialistično-diagnostični pregled pacientu že na začetku pokaže možnosti zdravljenja in načrt poti do novega nasmeha. FOTO: Jože Suhadolnik
    Specialistično-diagnostični pregled pacientu že na začetku pokaže možnosti zdravljenja in načrt poti do novega nasmeha. FOTO: Jože Suhadolnik

    2. Ker lahko že na prvem pregledu dobite jasen načrt

    Negotovost je pogosto večja ovira od samega posega. Ko pacient ne ve, kaj se dogaja z njegovimi zobmi, koliko kosti ima, kakšne možnosti zdravljenja sploh obstajajo in koliko korakov ga čaka, se odločitev za zdravljenje hitro odmakne v prihodnost. Zato v Ortoimplantu DENTAL SPA veliko pozornosti namenjajo prvemu specialistično-diagnostičnemu pregledu, ki pacientu že na začetku prinese natančne odgovore.

    Pregled vključuje funkcionalno-diagnostični pregled z MFA, maksilofacialno analizo, RTG slikanje ortopantomograma, 3D RTG slikanje zgornje in spodnje čeljusti, intraoralno fotografiranje in skeniranje oziroma digitalni odtis trenutnega stanja, ekstraoralno fotografiranje, specialistično obravnavo, izdelavo terapevtskega načrta in koncepta zdravljenja ter predstavitev načrta terapije.

    Pomembna prednost klinike je, da lahko pacient vse ključne korake opravi na enem mestu. Diagnostika, specialistična obravnava, digitalno načrtovanje terapije, kirurški poseg, protetična rešitev in podporni DENTAL SPA tretmaji potekajo znotraj istega centra, pod nadzorom usklajene ekipe. Tako se informacije med posameznimi fazami zdravljenja ne izgubljajo, pacient pa od prvega pregleda naprej ve, kdo ga spremlja, kaj ga čaka in zakaj je posamezni korak pomemben.

    S pomočjo digitalnega načrtovanja lahko pacient vidi predviden videz svojega nasmeha še pred začetkom terapije. FOTO: Jože Suhadolnik
    S pomočjo digitalnega načrtovanja lahko pacient vidi predviden videz svojega nasmeha še pred začetkom terapije. FOTO: Jože Suhadolnik

    3. Ker lahko svoj prihodnji nasmeh vidite še pred začetkom zdravljenja

    Pacient si lahko želi lepšega nasmeha, bolj stabilnih zob in sproščenega občutka pri govoru ali jedi, vendar si vse to težko predstavlja, dokler ne vidi pred seboj.

    Prav tu ima sodobna digitalna tehnologija veliko vrednost. V Ortoimplantu DENTAL SPA lahko z digitalnim načrtovanjem in vizualizacijo prihodnjega nasmeha pacientu pokažejo, kako bi lahko bil videti njegov novi nasmeh še pred začetkom terapije. To pomeni, da odločitev ne temelji samo na razlagi, rentgenskih posnetkih in strokovnih izrazih, ampak tudi na zelo konkretnem občutku: pacient prvič vidi sebe z nasmehom, o katerem je morda dolgo razmišljal, a si ga ni znal predstavljati.

    Tak trenutek pogosto prepriča tudi največje skeptike. Ko človek na zaslonu vidi obliko prihodnjih zob, linijo nasmeha, skladnost z obrazom in občutek celote, postane zdravljenje končno dosegljiv cilj.

    4. Ker je vsaka terapija prilagojena posamezniku

    Dva pacienta s podobno težavo lahko potrebujeta povsem drugačno rešitev. Zato so v kliniki v ponudbo vključili tudi diagnostiko kostnega metabolizma, ki omogoča podrobnejši vpogled v zdravstveno stanje posameznika in oceno pogojev za uspešno vraščanje implantatov. Na podlagi teh informacij lahko terapijo prilagodijo značilnostim vsakega pacienta in ga na zdravljenje pripravijo na čim bolj optimalen način.

    5. Ker lahko poseg prespite

    Strah pred zobozdravstvenimi posegi je eden najpogostejših razlogov za odlašanje. V Ortoimplantu DENTAL SPA pacientom glede na indikacije omogočajo zdravljenje v analgosedaciji, stanju zmanjšane zavesti, ki ga ves čas nadzoruje anesteziolog. Mnogi pacienti zato poseg doživijo precej drugače, kot so si predstavljali, saj zdravljenje poteka mirno in brez neprijetnih občutkov.

    Celostni DENTAL SPA pristop vključuje postopke, namenjene podpori regeneraciji in okrevanju po posegu. FOTO: Jože Suhadolnik
    Celostni DENTAL SPA pristop vključuje postopke, namenjene podpori regeneraciji in okrevanju po posegu. FOTO: Jože Suhadolnik

    6. Ker okrevanje ni prepuščeno naključju

    Vsak operativni poseg v kliniki se začne z limfno drenažo, ki pacienta sprosti in telo pripravi na vgradnjo zobnih vsadkov. Pred posegom ima ta tretma pomembno vlogo tudi zato, ker pomaga zmanjšati napetost in občutek stresa, ki ga številni pacienti prinesejo s seboj v ordinacijo.

    Del DENTAL SPA pristopa so tudi ozonoterapija oziroma avtotransfuzija ozonizirane krvi, intravenska suplementacija z vitamini, minerali in aminokislinami, magnetoterapija s torzijskimi polji in hiperbarična kisikova terapija. Ti postopki spremljajo pacienta v okviru celostnega protokola in so namenjeni boljšemu počutju, podpori regeneraciji ter lažjemu okrevanju po kirurškem zdravljenju.

    Vse to poteka v mirni SPA coni klinike, kjer pacient nima občutka klasične zobozdravstvene ordinacije.

    Ekipa pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša že več kot 30 let pomaga pacientom do funkcionalnega in samozavestnega nasmeha. FOTO:  Leon Vidic
    Ekipa pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša že več kot 30 let pomaga pacientom do funkcionalnega in samozavestnega nasmeha. FOTO:  Leon Vidic

    7. Ker izkušnje gradijo zaupanje

    Za vsakim uspešnim zdravljenjem stojijo znanje, izkušnje in ljudje. Dr. Zdenko Trampuš že več kot tri desetletja zdravi najzahtevnejše primere brezzobosti, pri svojem delu pa skupaj z Ivano Trampuš in sinom dr. Martinom Trampušem neguje družinsko tradicijo, ki temelji na strokovnosti, osebnem odnosu in zaupanju. Prav ta človeški pristop pacienti pogosto izpostavijo kot enega najpomembnejših razlogov, da se v kliniko vračajo in jo priporočajo drugim.

    Če vas spremljajo brezzobost, snemna proteza, majavi zobje ali pomanjkanje čeljustne kosti, naredite prvi korak in se naročite na specialistično-diagnostični pregled. Izkušena ekipa pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša že več kot 30 let pomaga pacientom do funkcionalnega, zdravega in samozavestnega nasmeha.

    Termin za specialistično-diagnostični pregled lahko rezervirate na telefonski številki +385 1 3703 498 ali prek obrazca na spletni strani.

    Več o implantoloških rešitvah, kot sta All-on-4 in Zygoma All-on-4, najdete na spletni strani klinike. Spremljate jih lahko tudi na družbenih omrežjih:

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    Postanite del zadovoljne skupnosti pacientov klinike Ortoimplant DENTAL SPA in preverite, kakšne možnosti zdravljenja so na voljo tudi za vas.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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