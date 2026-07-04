Sedemletni Miloš prvi v Sloveniji prejel revolucionarno gensko zdravljenje

Sedemletni Miloš, ki boleha za eno najtežjih oblik redke dedne bolezni kože, distrofično bulozno epidermolizo, je na dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana kot prvi bolnik v Sloveniji prejel gensko zdravljenje z zdravilom Vyjuvek. Gre za pomemben mejnik pri zdravljenju otrok z redkimi boleznimi, saj je terapija od letos dostopna tudi v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu.

V Društvo Viljem Julijan, ki si je več kot leto dni prizadevalo za dostop do zdravljenja, so ob tem izrazili veliko zadovoljstvo. Predsednik društva dr. Nejc Jelen je dejal, da je Miloš po dolgotrajnih prizadevanjih končno prejel zdravljenje tudi v Sloveniji, kar po njegovih besedah pomeni novo upanje za dečka in pomemben korak v boju z boleznijo.

Miloševa mama Daliborka je poudarila, da je zdravljenje zanjo in za sina veliko olajšanje ter da verjame, da mu bo omogočilo manj bolečin in lepše otroštvo.

Miloš ima distrofično bulozno epidermolizo, redko genetsko bolezen, zaradi katere je njegova koža izjemno krhka in občutljiva. Že najmanjši dotik lahko povzroči mehurje, odprte rane in hude bolečine, bolezen pa spremljajo tudi nevarnost okužb ter drugi resni zapleti.

Miloš ima distrofično bulozno epidermolizo, redko genetsko bolezen, zaradi katere je njegova koža izjemno krhka in občutljiva FOTO: Društvo Viljem Julijan

Zdravilo Vyjuvek, ki je bilo leta 2023 najprej odobreno v ZDA, lani pa tudi v Evropski uniji, vsebuje delujočo kopijo gena COL7A1. Nanaša se neposredno na rane, kjer spodbuja nastajanje kolagena tipa VII, ki je ključen za celjenje kože. Namen terapije je pospešiti celjenje ran, zmanjšati njihovo ponovno odpiranje ter izboljšati kakovost življenja bolnikov.

Po navedbah Društva Viljem Julijan je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije letos spomladi zdravilo uvrstil na pozitivno listo zdravil, kar pomeni, da je financirano iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. S tem je zdravljenje postalo dostopno tudi drugim bolnikom z distrofično bulozno epidermolizo, ki izpolnjujejo pogoje za zdravljenje.

V društvu poudarjajo, da Milošev primer predstavlja pomemben sistemski premik na področju dostopnosti najsodobnejših genskih terapij za redke bolezni v Sloveniji.