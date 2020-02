Sedemnajstletnici častni doktorat bristolske univerze

Osnovnošolski otroci iz priseljenskih in manjšinskih družin so lansko poletje uživali na taboru Mye-Rose Craig v Compton Martinu. FOTO: Helena Craig/birdgirluk.com

je stara šele sedemnajst let, vendar je v okoljevarstvenih krogih v Veliki Britaniji že dobro znana in ima svoji dejavnosti primeren vzdevek »ptičarka« (birdgirl). Zaradi njenega predanega dela so se na univerzi v angleškem Bristolu odločili, da ji podelijo častni doktorat. Tako bo postala najmlajša Britanka s častnim doktoratom, poroča BBC.​Mya-Rose je postala okoljevarstvena aktivistka zelo zgodaj. Že kot sedemletna je nastopala v BBC-jevem dokumentarnem filmu o ljubiteljih redkih ptic, pri štirinajstih pa je zasnovala program Black2Nature , namenjen okoljevarstvenemu osveščanju otrok iz manjšinskih etničnih skupin v Veliki Britaniji (črnskih, azijskih in drugih), ki ga vodi še danes.»Vsi okrog mene so bili navdušeni, sama pa moram priznati, da sem mislila, da se to ne dogaja zares. In tudi nisem natančno vedela, kaj doktorat sploh pomeni,« je dejala za BBC po objavi novice. Njena matipa je vesela priznanja, ki ga je dobila hčerka tudi zato, ker je Myino povezovanje rasne in raznolikosti v naravi v okoljevarstvenih gibanjih včasih sprožalo tudi negativne odzive. »Bilo je težko, zato je prav, da je sedaj dobila to priznanje za svoje delo,« pravi.Mya-Rose v okviru projekta Black2Nature organizira tabore za priseljenske otroke in mlade, da bi jim pomagala vzbuditi in razviti zanimanje za naravo in njene zakonitosti. Tudi sama izhaja iz mešane britansko - bangladeške družine, zato so ji občutja črnskih, azijskih in drugih otrok blizu. Nekateri udeleženci njenih taborov so sploh prvič lahko šli na počitnice in taborili, mnogi so tudi prvič v živo videli živali na kmetiji in imeli možnost opazovati in spoznavati ptice. »Ljudje se ne bodo borili za nekaj, česar sploh ne poznajo ali jim za to ni mar,« je lansko leto za BBC razložila, zakaj to počne.