Orjaška sekvoja se je po dveh letih vrnila na Gimnazijo Kranj

Po dveh letih se je sekvoja, ki je več kot stoletje rasla ob Gimnaziji Kranj, simbolično vrnila v svoj dom. Kot sporočajo iz gimnazije, so včeraj njen štiri metre dolg leseni kvader skozi okno učilnice v drugem nadstropju s pomočjo žerjava prenesli v gimnazijo in ga namestili med učilnici 12 in 13. Zahteven podvig je trajal natanko eno šolsko uro.Sekvoja, ki je desetletja spremljala generacije kranjskih gimnazijcev, bo zdaj dobila novo vlogo. Nekoč je nudila senco, odslej bo dijakom ponujala prostor za posedanje. FOTO: Peter Zupan »Nekoč nam je nudila senco, odslej bo dijakom ponujala prostor za posedanje, počitek in druženje,« je ob vrnitvi poudaril ravnatelj Gimnazije Kranj Aljoša Brlogar. Vesel je, da je šoli uspelo ohraniti del njene zgodovine tudi za prihodnje generacije. Vrnitev ...