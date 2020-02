Senegalska Mona Liza, ki v Italiji dviguje prah

Polnoletnost, državljanstvo in manekenstvo

Italijani tudi zato, ker tam živijo

Osemnajstletna senegalska lepotica, ki v beli Valentinovi obleki in z napisom Italia krasi naslovnico aktualne številke italijanskega Voguea o italijanski lepoti, na Apeninskem polotoku dviguje prah. Medtem ko je Matteo Macillotti, župan njenega kraja, čestital »lepotici iz Veneta, prebivalki Chiampa«, je občinski svetnik iz vrst Salvinijeve Lige Daniele Beschin na facebooku zapisal: »Maty, lepa je že lepa, vendar ne more biti označena za lepotico iz Veneta.« Celo njegova desničarska stranka je javno obsodila Beschinov sovražni govor in rasistično opazko ter ga degradirala.Toda kot je poročal novinar Corriere del Veneto Emilio Randon, ki je obiskal družino Diba v Chiampu pri Vicenzi, se njeni člani za sovražne besede ne menijo kaj dosti. Oče Diba Hadjimalik je naslovnico, ki jo opisuje kot »potret ženske, ki se smeji, a si ne želi, da to opazijo, zaradi česar je še lepša«, obesil na hodnik, o Beschinu in njegovem zapisu pa preprosto dejal, da vsak lahko svobodno pove, kar želi. »Žal mi je za to, kar je rekel občinski svetnik, a vsakdo ima svoje prepričanje. Nikogar ni treba kriviti, mislim, da ga zaradi tega ne bi smeli kaznovati z degradacijo.«Maty, ki je ponosna, da tako predstavlja svoj drugi dom, o politiki noče govoriti. »V šoli se z vrstniki o njej ne pogovarjamo. Vem, kaj se je zgodilo zaradi naslovnice, toda sama tega nisem opazila, nihče me ni nagovoril s kakšno takšno opazko, pa tudi če bi me …« Dodala je, da je »srečna, ker jo toliko ljudi podpira«.V Vogue Italia (fotografiral jo je slavni Paolo Roversi) je pristala, ne da bi to vedela, vse je uredila agencija IMG, za katero dela od maja lani. Tedaj ni samo dopolnila 18 let, dobila je tudi italijansko državljanstvo, mama pa je, ko je morala v Milano po potni list, privolila, da se pridruži manekenski agenciji. Od tedaj je nov obraz visoke mode. Kreativni direktor Valentina Pierpaolo Piccioli jo je izbral, da je sklenila septembrsko modno revijo, zanje je nastopila tudi prejšnji mesec, najele so jo še druge modne hiše.V Italijo je z mamo in sorojenci prišla pred devetimi leti za očetom, ki tam živi že 27 let in dela v strojarni usnja v bližini doma. Maty obiskuje četrti letnik jezikovno usmerjene srednje šole, a kot je povedala za Vogue, ji v šoli ne gre prav dobro, še zlasti ji ni všeč matematika. Njeni spomini o Senegalu se ustavijo pri beli stavbi ob obali na obrobju Dakarja. »Maty Fall ne zna plavati, je pa popoldne rada odšla na plažo, med ljudi, in na stojnici pojedla ocvrte ribe. Mama je imela v bližini doma šiviljsko delavnico, Maty je rada pomerjala oblačila, ki jih je sešila, se gledala v ogledalu in se pretvarjala, da je manekenka,« je mogoče prebrati v aktualni številki italijanskega Voguea.Urednik Emanuele Farneti je že z januarsko številko vzbudil veliko pozornost. Zaradi ogljičnega odtisa so se odrekli fotografijam in uporabili le ilustracije, prihranek pa namenili beneški ustanovi Querini Stampalia. Benetke s pozivom k donacijam za obnovo so tudi v tej številki, posvečeni Italiji. »V ospredje smo postavili zgodbe o nas, ki smo Italijani ne samo zato, ker smo se tu rodili, ampak ker tukaj živimo.« Nekaj strani so namenili tudi družbenemu problemu, ki ga ni mogoče skriti: rasizmu, ki ga brez sramu spodbujajo nekateri politični oportunisti.O naslovni fotografiji »mlade ženske, ki prihaja od daleč«, pa je urednik zapisal: »V naročju drži besedo Italia. Toda če jo vprašate po nacionalnosti, vam bo povedala, da je to zadnje, na kar misli. Njene generacije v prihodnosti ne bodo omejevali potni listi in meje.«