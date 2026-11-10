Senka Umek: Če pri nas ne piješ, si še vedno čuden

Je za dobro zabavo nujen alkohol? Senka Umek, ki je več let vodila bar na plaži, je kulturo zabavanja ob pijači spoznala od blizu. Prav te izkušnje so jo spodbudile, da Ljubljani ponudi drugačno možnost: druženje, pri katerem so v ospredju glasba, ples in ljudje.

»Ne zato, ker bi hotela komur koli pridigati o načinu življenja, ampak preprosto zato, ker imamo že toliko dogodkov, na katerih je alkohol samoumeven. Zakaj ne bi imeli tudi takšnega, na katerem ga ni?« pojasnjuje. Tako je nastal Sober is Fine, dogodek brez alkohola in z ničelno toleranco do drog. Naslednji bo v Ljubljani 13. novembra. Organizatorka poudarja, da ne gre za odrekanje, temveč za drugačen način zabave, ki je lahko prav tako spontan in nepozaben.

Zgodba se prepleta tudi z njeno znamko oblačil Amalu, s katero želi ustvarjati trajnejše, vsestranske kose z značajem. Kako v poplavi ponudbe ohraniti svojo identiteto in kako po težki življenjski izkušnji gleda na novo desetletje? Celoten intervju s Senko Umek preberite na Onaplus.si.