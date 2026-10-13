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    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    FOTO: HOFER
    Galerija
    FOTO: HOFER
    Naročnik oglasne vsebine je HOFER
    13. 10. 2026 | 14:19
    5:54
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    Tedenski nakupi so del rutine in mnogi voziček polnijo z izdelki znamk, ki so jih najbolj vajeni, pri tem pa ne preverjajo drugih možnosti. Nekateri že leta kupujejo isto znamko kave ali jogurta ali pa prisegajo na točno določen pralni prašek. Ker se vsi ti izdelki v košarici znajdejo zaradi naših navad, pogosto ne preverimo njihove cene, plačilo na blagajni pa nas zato lahko pogosto preseneti.

    Prav taki vzorci vedenja nas lahko že v enem mesecu stanejo več sto evrov. Če bi za nekaj časa nakupovali zavestno in premišljeno, bi lahko na koncu meseca privarčevali več kot 500 evrov, ugotavlja septembrski test Zamenjava znamk na testu pri Hoferju.

    FOTO: HOFER
    FOTO: HOFER

    Kaj je družino presenetilo na testu?

    Naloga družine Koršič v Hoferjevem projektu Zamenjava znamk na testu je bila preprosta. Le za en mesec so se odpovedali izdelkom uveljavljenih blagovnih znamk in jih nadomestili s Hoferjevimi lastnimi blagovnimi znamkami.

    Tako so spomladi, med 24. marcem in 16. aprilom, opravili osem nakupov. Pri tem jih ni zanimalo samo, koliko bodo porabili, temveč tudi, ali bodo z novimi izdelki enako zadovoljni kot s tistimi, ki so jih kupovali prej, saj pri kakovosti niso želeli sprejemati kompromisov. Prihranek je bil na koncu dovolj velik, da so si lahko privoščili kar nov žar, družina pa je med preizkusom odkrila še nekaj, česar sprva ni pričakovala.

    »Pred testom smo bili prepričani, da bomo morali zaradi nižjih cen sprejeti tudi kakšen kompromis glede kakovosti. Na koncu se je izkazalo ravno nasprotno. Veliko izdelkov nas je tako prepričalo, da so postali del našega rednega nakupa tudi po koncu testa.«

     Njihovi nakupi se torej niso spremenili le med preizkusom, saj so številni Hoferjevi izdelki ostali del njihovih rednih nakupov.

    FOTO: HOFER
    FOTO: HOFER

    Kaj je pokazala nova primerjava cen?

    Spomladanski preizkus je pokazal, da lahko zamenjava znamk prinese občuten prihranek. Da bi preverili, ali se cenovna razlika ohranja tudi nekaj mesecev pozneje, so pri diskontnem trgovcu 17. septembra izvedli nov neodvisni popis cen. Ponovni test je zajemal povsem enak seznam izdelkov, kot jih je družina Koršič izbrala za svojih osem spomladanskih nakupov (izjema so bili štirje izdelki, ki na ta dan niso bili na voljo). Rezultat je bil znova zelo zgovoren. Če bi ob septembrskem popisu namesto primerljivih izdelkov uveljavljenih blagovnih znamk izbrali Hoferjeve lastne blagovne znamke, bi prihranili kar 548 evrov.

    Za verodostojnost primerjave je znova poskrbela neodvisna agencija za popis cen. Ta je primerjala cene Hoferjevih izdelkov s cenami primerljivih izdelkov uveljavljenih blagovnih znamk pri drugih klasičnih trgovcih, pri primerjavi pa niso upoštevali posebnih cen, ki veljajo le ob uporabi kartic zvestobe ali aplikacij.

    Pri posameznem izdelku se razlika v ceni morda zdi zanemarljiva. Nekaj deset centov pri jogurtu, evro pri kavi ali nekoliko več pri pralnem sredstvu še ne pomeni velikega prihranka. Toda naš nakupovalni voziček je sestavljen iz številnih takšnih izdelkov, ki jih kupujemo znova in znova, zato je prihranek smiselno opazovati skozi daljše obdobje. Če pri vsakem tedenskem nakupu porabimo deset evrov manj, to v 52 tednih pomeni 520 evrov.

    Kaj določa kakovost izdelka? Blagovna znamka ni vse, kar šteje

    Pri izbiri izdelkov ima veliko vlogo občutek domačnosti. Znamko, ki jo poznamo že leta, povezujemo z določenim okusom, vonjem ali izkušnjo, zato ji zaupamo in se pri nakupu redko sprašujemo, ali obstaja primerljiva, cenovno ugodnejša možnost. Prav zato lahko sprememba nakupovalnih navad zahteva nekaj več premisleka kot samo primerjavo cen. Šele takrat, ko damo priložnost še neznani blagovni znamki, lahko ugotovimo, ali smo za svojo priljubljeno znamko leta plačevali več predvsem zaradi njenega imena ali pa nam res ponuja nekaj, česar pri drugih izdelkih ne najdemo.

    Čeprav je dejanski prihranek vsakega gospodinjstva odvisen od njegovih nakupovalnih navad, primerjava nazorno pokaže, koliko lahko pomenijo razlike med blagovnimi znamkami.

    Pri izkušnji družine Koršič je zgovorno dejstvo, da se po končanem preizkusu niso vrnili k vsem svojim starim nakupovalnim navadam, saj sta jih pri izdelkih Hoferjevih blagovnih znamk prepričali tako kakovosti kot nižja cena.

    »Aktualni popis zgolj potrjuje, da lahko z zamenjavo znamk preprosto prihraniš vsak dan v letu. Le začeti je treba.«

    FOTO: HOFER
    FOTO: HOFER

    Preizkušanje in zamenjava priljubljene kave, mlečnih izdelkov ali pralnega sredstva zahtevata nekaj radovednosti in pripravljenosti na spremembo, a se zaradi tega ni treba odpovedati kakovosti, prihranek pa je lahko očiten.

    Zato se pri naslednjem nakupu splača pogledati tudi na polico poleg svoje priljubljene znamke. Majhna sprememba lahko na daljši rok ustvari velik prihranek za stvari, ki si jih že dolgo želite. Morda celo za nov žar.

    Več na Znamke na testu.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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