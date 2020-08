FOTO:Serije z največ nominacijami za emmyje: Odvratne družine in družbe

VARUHI (Watchmen)

NASLEDSTVO (Succession)

OZARK

The Marvelous Mrs. Maisel

Schitt's Creek

Superjunaki v alternativni resničnostiV alternativni Ameriki je predsednik Robert Redford, policisti pa nosijo maske, da bi se zavarovali pred teroristi, in potrebujejo posebno dovoljenje za uporabo orožja. Angela Akbar je policistka, ki čez dan skrbi za otroka in moža ter se pretvarja, da je slaščičarka, zvečer pa si nadene temen trak čez oči in se poda na lov za zlikovci. A ko umorijo njenega mentorja in prijatelja, policijskega šefa, in nato v njegovi skriti omari odkrijejo kukluksklanovsko ogrinjalo, se izkaže, da prav nič ni, kot je bilo videti.Regina King, Tim Blake Nelson, Yahya Abdul-Mateen II, Jeremy Irons, Don JohnsonStripe, po katerih je serija posneta, sta ustvarila eden najbolj legendarnih striparjev Alan Moore in Dave Gibbons, za HBO pa jih je precej priredil Damon Lindelof (Skrivnostni otok, Ostali).Ena sezona z devetimi deli. Nova sezona ni napovedana.HBO? Ker kaj tako izvirnega in osupljivega redko pristane na televiziji. Če vas superjunaki ne veselijo, vseeno glejte. Če vas stripovske serije ne zanimajo, vseeno glejte. Če vas fantazijski elementi v zgodbah motijo, vseeno glejte. Če se vam zdi, da vam je pri večini serij takoj jasno, kam pes taco moli, pa sploh glejte.Fiktivni medijski mogul, ki zelo, zelo spominja na resničnega medijskega mogula, Ruperta MurdochaLogan Roy je ustanovitelj in zdaj ostareli vodja medijskega konglomerata Waystar Royco. Brutalnemu patriarhu popušča zdravje in zdi se, da prihaja čas, ko bo moral odstopiti vodilni položaj enemu od svojih štirih otrok. To so nezainteresirani Connor, ambiciozni Kendall, pretkani Roman, politično spretna Siobhan. A Logan še ni rekel zadnje besede …Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Matthew Macfadyen: Britanski scenarist Jesse Armstrong se je kot mojster politične satire izkazal že v filmu Biti obveščen (In the Loop 2009), za kar je bil nominiran z oskarjem za scenarij. Je tudi scenarist številnih angleških komičnih serij.Dve sezoni s po 10 deli. Nove sezone zaradi koronavirusa še niso začeli snemati.HBOČe mislite, da je bila vaša družina disfunkcionalna, ne veste, o čem govorite. Družinski člani se za prevlado borijo z zahrbtnostjo shakespearjevskih razsežnosti in težko se boste odločili, kdo od njih je v svoji brezobzirnosti bolj ogaben. In vse to dobite v paketu z ostrimi dialogi, temačno očarljivim humorjem in odlično igralsko zasedbo. In če mislite, da je stvar pretirana, se motite. Če bi radi videli, kako blizu resnice je, potem predlagamo ogled novega tridelnega BBC-jevega dokumentarca The Rise of the Murdoch Dynasty. Pravzaprav vam dokumentarec priporočamo v vsakem primeru, saj bo marsikomu odprl oči o tem, kako resnični vplivneži vodijo svet.Tipična ameriška družina se znajde v svetu pranja denarja.Ko Martyjev sodelavec prevara mafijskega šefa, ki mu v svojem podjetju pere denar, se finančni svetovalec Marty in njegova družina znajdeta na robu smrti. Marty mafijce prepriča, naj mu dajo priložnost: z družino se bo preselil v turistični Ozark in tam organiziral svoj posel pranja denarja. A tamkajšnji igralci so si mamilarsko pogačo že razdelili in ne nameravajo odstopiti svojega deleža novincu. Pri tem pa se Marty z ženo Wendy trudi svojima otrokoma ohraniti vsaj nekaj normalnosti …Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Janet McTeer: Bill Dubuque (Računovodja, Družinski človek, Sodnik) je kot najstnik delal v Ozarku, serijo pa je spisal skupaj s producentom Markom Williamsom, s katerim sta redna sodelavca.Tri sezone po 10 delov. Napovedana je tudi četrta sezona.NetflixPreplet diskurza o kapitalizmu in pohlepu, trilerja in družinske drame je dovolj kompleksen, brutalen, temačno komičen in dobro odigran, da bo zadržal vašo pozornost vse tri sezone. Laura Linney je iz sezone v sezono boljša!Topla, zabavna in vrhunsko odigrana serija, v kateri je Rachel Brosnahan vdana žena in skrbna gospodinja iz 50. let, katere življenje se obrne na glavo, ko najprej ugotovi, da jo mož vara, in nato prepozna svoj nenavadni talent: stand-up komedijo.Tri sezone, skupaj 26 delov. Napovedana je tudi četrta sezona.Amazon PrimeKanadski sitcom, ki sta ga skupaj ustvarila sin in oče, Dan in Eugene Levy – tudi v seriji igrata sina in očeta. Bogata družina Rose izgubi vse premoženje, ko jih naplahta goljufivi menedžer. Ostalo jim je eno samo premoženje, zakotno mestece po imenu Schitt's Creek. Naj vas banalno ime ne zavede, serija je duhovita in srčna.Šest sezon, skupaj 80 delov. Serija se je letos končala.Pop