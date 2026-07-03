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    Zanimivosti

    Šestdnevni pogreb in dvajset milijonov pogrebcev

    Hameneijev pogreb bo večdnevna slovesnost, na kateri pričakujejo na milijone ljudi in številne tuje dostojanstvenike, pokop bo v četrtek v Mašhadu.
    Med prvimi so pokojnemu voditelju v eden največjih islamskih kompleksov v Iranu, v Veliki Mosali poklonile verske osebnosti iz Afganistana in Indonezije. FOTO: Atta Kenare/ AFP
    Galerija
    Med prvimi so pokojnemu voditelju v eden največjih islamskih kompleksov v Iranu, v Veliki Mosali poklonile verske osebnosti iz Afganistana in Indonezije. FOTO: Atta Kenare/ AFP
    S. B.
    3. 7. 2026 | 18:07
    3. 7. 2026 | 18:08
    5:11
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    V Iranu so se začele pogrebne slovesnosti za vrhovnim voditeljem Alijem Hameneijem, ki je bil februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Danes so krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki skupaj s pokojnimi družinskimi člani, ki so umrli v istem napadu, slovesno položili v velik verski kompleks v Teheranu Velika Mosala. Večdnevnih slovesnosti naj bi se po pričakovanjih udeležilo na milijone ljudi in številni tuji dostojanstveniki.

    Hameneijem pogreb – po njegovi smrti so bila tako žalovanja kot protesti – je bil zaradi tveganj prestavljen na obdobje po dogovoru o začasnem premirju. Pogajalci ZDA in Irana so v pogovorih za končanje konflikta v Dohi v Katarju sredi tega tedna dosegli pozitiven napredek, naslednji krog pogovorov pa je pričakovati po pogrebu.

    Iran, ki uradno slovo od svojega vrhovnega voditelja začenja na današnjo 250. obletnico neodvisnosti ZDA, je Združene države in Izrael posvaril pred kakršnimi koli napadi med pogrebom. Večdnevni dogodek naj bi bil tudi demonstracija iranske moči in enotnosti.

    Pogreb iranskega vrhovnega voditelja bo štiri mesece po njegovi smrti. Na fotografiji krste s posmrtnimi ostanki Alija Hameneija in njegovih družinskih članov. FOTO: Atta Kenare/ AFP
    Pogreb iranskega vrhovnega voditelja bo štiri mesece po njegovi smrti. Na fotografiji krste s posmrtnimi ostanki Alija Hameneija in njegovih družinskih članov. FOTO: Atta Kenare/ AFP

    Hameneijevo krsto so danes s krstami njegove hčerke, zeta, 14-mesečne vnukinje in snahe, žene voditeljevega sina Modžtabe položili v veliko molitveno dvorano. Modžtabe Hameneija, novega vrhovnega voditelja, ki naj bi bil v napadu (huje) ranjen, po predvidevanjih na pogrebu ne bo. Vse od napada se v javnosti ni pojavil, oglašal se je zgolj prek pisnih izjav, zato so se pojavila številna ugibanja o njegovem stanju in resnosti poškodb kot tudi tem, ali je sploh še živ. 

    Med prvimi so pokojnemu voditelju v eden največjih islamskih kompleksov v Iranu poklonile verske osebnosti iz Afganistana in Indonezije, na pogreb v Teheran so med drugim prispeli nekdanji iraški predsednik Abdul Latif Rašid in armenski premier Nikol Pašinjan, v dvorano so si sledile tudi delegacije iz Libanona in Jemna pa tudi družine pokojnega dolgoletnega vodje Hezbolaha Hasana Nasrale ter enega njihovih ključnih vojaških poveljnikov in ustanovnih članov Imada Mugnijeha.

    Na pogrebu je napovedan tudi pakistanski premier Šehbaz Šarif, ki je ključni posrednik v pogovorih med ZDA in Iranom, kitajska delegacija, Rusijo pa naj bi zastopal nekdanji predsednik in zdajšnji namestnik predsednika sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev.

    Predhodnik padel iz krste

    Teheranske ulice strogo nadzorujejo vojaška in policijska vozila, kot je poročala agencija Reuters, so avtobusna in železniška omrežja osredotočena na glavne dogodke, hoteli ponujajo 50-odstotne popuste, šole, mošeje in športne dvorane pa so pripravljene za sprejem množic žalujočih.

    Oblasti pričakujejo približno 20 milijonov ljudi. Toda iz Teherana prihajajo tudi vesti, da je bilo na ulicah manj ljudi kot običajno, trgovine zaprte, ceste, ki vodijo iz mesta, pa polne, kar naj bi kazalo, da mnogih ne bo na slovesnosti. Še pred pol leta so potekali večji protivladni protesti, v katerih je umrlo več tisoč ljudi.

    Po ponedeljkovi procesiji v središču Teherana naj bi o poročanju nekaterih medijev Hameneijeve posmrtne ostanke prepeljali v velika šiitska središča Kom, Nadžaf in Karbalo, preden ga bodo v četrtek pokopali pri enem najpomemebnejših šiitskih svetišč Imama Reze v Mašadu, v tem mestu se je Ali Hamenei tudi rodil.

    Na pogreb je odpotoval tudi pakistanski premier Šehbaz Šarif (v sredini), ki je ključni posrednik v pogovorih med ZDA in Iranom. Spremlja ga zunanji minister Išak Dar (desno). Foto AFP
    Na pogreb je odpotoval tudi pakistanski premier Šehbaz Šarif (v sredini), ki je ključni posrednik v pogovorih med ZDA in Iranom. Spremlja ga zunanji minister Išak Dar (desno). Foto AFP

    Bil je predsednik Irana med letoma 1981 in 1989 in je postal iranski vrhovni voditelj po smrti 86-letnega vodje islamske revolucije, ajatole Ruholaha Homeinija. Ta je umrl 3. junija 1989, tri zatem se je na njegov pogreb v Teheran zgrnilo več kot milijon iranskih šiitov, razmere pa so hitro ušle izpod nadzora.

    Milijonska množica je na Hafisovi aveniji pretrgala obroč islamskih gardistov okoli pogrebnega sprevoda, krsta pa se je prevrnila in Homeinijevo truplo je padlo, njegov mrtvaški prt pa je bil v hipu raztrgan na tisoč koščkov. Pokojnika so nato odpeljali s helikopterjem, vendar je bila tudi na južnem teheranskem pokopališču nepopisna gneča, gardistom pa ga je s skrajnimi napori le uspelo pokopati, je takrat poročalo Delo.

    Prva poročila so navajala, da je v kaosu umrlo najmanj osem ljudi, približno 11.000 pa je bilo ranjenih, Guinnessova knjiga rekordov pa je zabeležila pogreb kot z največjim odstotkom prebivalstva; udeležilo se ga je približno 10,2 milijona ljudi oziroma približno šestina takratnega iranskega prebivalstva. Kot je še tedaj poročala tiskovna agencija AP, je bil med pogrebnimi slovesnostmi poškodovan Homeinijev edini sin, 43-letni Ahmad.

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