Šestica: nov milijonar je dobitni listek vplačal na bencinskem servisu

V žrebanju igre Loto je bil nocoj izžreban glavni dobitek v vrednosti 2.050.615,10 evra, so sporočili z Loterije Slovenije. Srečnež je dobitni listek s kombinacijo 1-17-26-33-34-38 vplačal na bencinskem servisu MOL na Ljubljanski cesti 91 v Slovenski Bistrici.

Po plačilu 15-odstotnega davka v vrednosti 307.592,2 evra, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča dobitnika, bo novopečeni slovenski milijonar bogatejši za 1.743.022,8 evra. Srečnež lahko dobitek prevzame od 3. junija, čas za prevzem pa ima do 6. avgusta letos.

Kot še navajajo na Loteriji Slovenije, je od prenove igre Loto Šestica srečne dobitnike razveselila enajskrat.

Igra Loto je sicer prenovo doživela 4. oktobra 2023, ko je glavni dobitek Sedmico zamenjala Šestica. Vse od takrat je bil glavni dobitek izžreban enajstkrat, rekordne Šestice v vrednosti 2.329.866 evrov pa se je nekdo, ki je svoj listek vplačal prek spleta, razveselil decembra lani.