Šestletna Kitajka postavila nov svetovni rekord v reševanju Rubikove kocke

Šest let stara deklica s Kitajske je v treh dneh kar dvakrat presegla svetovni rekord v reševanju Rubikove kocke. Na tekmovanju združenja World Cube Association jetako postala edina tekmovalka na svetu s povprečnim časom reševanja Rubikove kocke, nižjim od 4,5 sekunde, poroča BBC.

Prvi rekord v reševanju različice Rubikove kocke s po tremi vrsticami na vsaki stranici (3 x 3 x 3) je v Wuhanu podrla s povprečjem 4,52 sekunde, kmalu zatem pa ga je v Guangzhouu presegla z le 4,27 sekunde.

Mlada tekmovalka iz kitajske province Sečuan obvlada več kot 1300 algoritmov za reševanje Rubikove kocke. Reševanje kocke je zadnje leto intenzivno trenirala dve do tri ure na dan.

Rekord med moškimi je sicer 2023 dosegel Američan Max Park, ki je kocko dimenzij 3 x 3 x 3 rešil v le 3,13 sekunde.

Rubikovo kocko je pred slabega pol stoletja izumil madžarski ahitekt Ernő Rubik. Da jo je sam rešil, je prvič potreboval cel mesec. Kocka, ki ima kar 43 kvintilijonov kombinacij, je postala simbol popularne kulture osemdesetih let.

Tekmovanja v njenem reševanju vsako leto potekajo tudi v Ljubljani.