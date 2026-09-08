Sestra Vesna Hiti: Afrika me je naučila, kaj je v življenju pomembno

Ko je Slovenija stopala na pot samostojnosti, je sestra Vesna Hiti odhajala v Afriko. Danes pravi, da ima »afriški rojstni dan skupaj z domovino«. V Ruandi je kot medicinska sestra doživela vojno in genocid, bila begunka v Kongu, zadnjih osem let pa svoje dneve posveča predvsem otrokom v Burundiju.

V Bujumburi vodi center Akamuri, kar pomeni Lučka, kamor vsak dan prihaja 170 otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Prav oni so jo, pravi, naučili živeti v sedanjem trenutku. »Ti otroci živijo intenzivno sedanji trenutek. Niso obremenjeni s preteklostjo ali prihodnostjo,« pripoveduje.

Obenem sodeluje pri projektu gradnje vrtca in devetletne osnovne šole za približno 500 revnih otrok v kraju Muhwazi. Po več kot treh desetletjih v Afriki poudarja, da jo je ta celina naučila potrpežljivosti, hvaležnosti in drugačnega odnosa do časa. V celotnem intervjuju na Onaplus.si sestra Vesna Hiti pripoveduje o letih vojne in begunstva, otrocih, ki so ji spremenili pogled na življenje, ter o tem, kaj ji je Afrika v 35 letih dala.