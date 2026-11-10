Severina: Jaz samo pojem ... In ne mislim biti tiho

Vsa tri desetletja, odkar je sceni, smo jo lahko opazovali, od blizu ali od daleč, vsakdo v regiji je vedel, kdo je Severina. Ženska, ki ne potrebuje priimka, kot je dejala pokojna hrvaška novinarka Vedrana Rudan. Preigrala je različne vloge, kot pritiče pop zvezdi; od Dalmatinke, dekleta z vasi, trpinčene ženske do zapeljivke. Njene ljubezni, njeni spodrsljaji so se odvijali pred očmi javnosti, ves čas smo jo poskušali zreducirati na telo, seksualnost, škandale – ona pa je svojo pop platformo uporabila kot silo, ki lahko spodbudi družbene spremembe. Umetnica s stališčem Preživela je velike in manjše škandale, zasebni erotični film je bil sredstvo za »discipliniranje«, preživela je več medijskih linčev in trenutke, ko se je zdelo, da ima vsakdo pravico govoriti o njenem zasebnem ...