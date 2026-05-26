Severina po 12 letih sodne bitke: sin bo živel pri njej

Kot poročajo hrvaški mediji, je sodišče v Zagrebu izdalo sodbo v najbolj znanem sporu glede skrbništva otrok v celotni regiji. Hrvaška pevka Severina Vučković se namreč že 12 let bori za skrbništvo nad svojim sinom Aleksandrom, ki je letos dopolnil 14 let. Novinarji Jutarnega lista so »iz sodnih krogov« izvedeli, da je sodišče ta mesec odločilo, da bo sin Severine Vučković in srbskega poslovneža Milana Popovića živel pri materi, hkrati pa bo ohranjal redne stike z očetom. Severinina odvetnica Jasminka Biloš je to informacijo za časnik potrdila, vendar ni želela razkriti podrobnosti. Prav tako ni želela komentirati informacije, da je sodišče očetu naložilo plačevanje preživnine.

Gre za nov preobrat v sporu, odločitev sodišča pa je še nepravnomočna. Hrvaški mediji odločitev predstavljajo kot pomemben, a še ne dokončen preobrat v dolgoletnem sporu za skrbništvo.

Severina Vučković in Milan Popović se že od leta 2013 sodno spopadata za skrbništvo nad sinom. Leta 2019 je bilo odločeno, da otrok živi pri očetu, leta 2021 je sledilo skupno skrbništvo. Vrhovno sodišče ga je januarja 2024 razveljavilo, nato ga je splitsko sodišče znova potrdilo. Severina je po eni od odločitev dejala: »Tukaj se ne bom ustavila – šla bom do konca, zahtevala bom samostojno skrbništvo.«

Ne samo zasebni spor

Milan Popović je srbski podjetnik, v medijih pogosto imenovan »kralj bakra«, ker je poslovno deloval predvsem v trgovini s kovinami oziroma bakrom. Rojen je v Srbiji, poslovno pa je bil povezan tudi z Rusijo in mednarodno trgovino. Širši javnosti je znan predvsem kot nekdanji partner Severine in oče njenega sina Aleksandra. Skupaj sta bila tri leta. Spoznala sta se konec leta 2010, ko je Severina nastopila na Popovićevi rojstnodnevni zabavi v Beogradu. Prvič sta se razšla oktobra 2012, nato sta se še za nekaj časa pobotala, dokončno pa naj bi se razšla avgusta 2013.

Na Severinino stran so se v času sodnega boja javno postavili številni znani obrazi iz regije, posebej široko podporo je dobila po odločitvi vrhovnega sodišča januarja 2024, ki je skrbništvo vrnilo očetu. Severina se je nato na Instagramu zahvalila vsem, ki so ji izrazili podporo. In na družbenih omrežjih zapisala ostre besede: »Moj otrok ni vreča krompirja, s katero boste trgovali.«

Primer je že davno presegel zasebni spor in postal širša razprava o pravicah staršev, sodstvu in zaščiti otrok.