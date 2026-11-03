Severina: Tudi z odvetniki, občinstvom in mikrofonom sem se počutila nemočno

Leta, ki bi jih lahko namenila sinu, glasbi in ljudem, ki jih ima rada, je preživljala v uradih socialnih služb in sodnih dvoranah. Severina v ekskluzivnem intervjuju za Onaplus odkrito govori o ceni tega boja in spoznanju, da tudi prepoznavnost ne varuje pred občutkom nemoči.

»Res je, da sem imela odvetnike, občinstvo in mikrofon, a res je tudi, da sem se kljub vsemu temu pogosto počutila nemočno,« pripoveduje. Ob tem opozarja na položaj žensk, ki nimajo niti finančne varnosti niti možnosti, da bi njihovo zgodbo slišala javnost. Skrbi jo predvsem čas, ki ga postopki jemljejo otrokom in njihovim materam: otrok odrašča, izgubljenih let pa ni mogoče vrniti.

Sama pravi, da je boj z institucijami ni zlomil. Naučil jo je potrpežljivosti in razkril, kdo ji zares stoji ob strani. A njena javna izpostavljenost prinaša tudi osebne napade. Ko je opozorila na nevarne odpadke v Liki, je namesto odziva na problem doživela poskus razvrednotenja. Zakaj kljub temu vztraja in kako odgovarja tistim, ki bi jo radi utišali? V intervjuju govori tudi o pravicah žensk, pritiskih okolice in odločitvi, da ne bo več skrbela, komu se utegne zameriti. Celoten intervju s Severino preberite na Onaplus.si.