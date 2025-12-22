Sežgani španski vasi se je nasmejala sreča: 468 milijonov na loteriji

Na španski tradicionalni božični loteriji El Gordo, po slovensko Debeluhu, so podelili več kot 2,5 milijard evrov zadetkov. Veliko dobitnikov glavne nagrade živi v pokrajini Leon, ki so jo avgusta hudo prizadeli požari.

Požari so uničili več kot 55.000 hektarov gozdnih površin, terjali tri smrtnne žrtve in razselili okoli osem tistoč ljudi, navaja The Guardian. Župan vasi La Bañeza pravi, da so ga ob zadetku »preplavila močna čustva po tako groznem letu.«

Posebej napravljeni udeleženci španske loterije El Gordo. FOTO: Oscar Del Pozo/Afp

Zmagovitni zadetek so prav tako dobili nekateri prebivalci sosednje vasi Villablino, ki je letos izgubila pet mož v rudarski nesreči.

Pablo, eden izmed dobitnikov loterije pravi, da si bo tatoviral zmagovalno številko.

Zmagovalna številka 79432, ki se je prodajala večinoma v regiji Leon, kjer se nahaja La Bañeza, prinaša dobitnikom do 400.000 evrov na osebo, ali skupno skoraj pol milijarde evrov za celo vas.