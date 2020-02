FOTO:Shakira in Jennifer Lopez navdušili na zabavi ob polčasu

Preberite še: Mahomes po preobratu veliki junak jubilejne sezone

Shakira in Jennifer Lopez sta navdušili med polčasom. FOTO: Afp

Tridesetsekundni oglas na TV je stal 5,6 milijona evrov. Tekmo si je ogledala več kot milijarda ljudi po vsem svetu. Povprečna cena vstopnice prek posrednikov je bila 6,982 dolarjev (lani 4.657). Najdražja je stala 214.749 dolarjev.

Shakira je zapela sedem pesmi. FOTO: Afp

Vse je bilo v znamenju latino ritmov. FOTO: Afp

Super bowl ni samo finalna tekma, ampak gre vedno v zgodovino tudi zaradi zabave ob polčasu. Tokrat sta navdušene množice zabavaliin, zraven so se pojavili šeinVzdušje sta dvignili z energičnim plesom in čutnostjo, nemalo svetovnih medijev celo poroča, da sta pevki pripravili eno najboljših zabav na super bowlu. Pri New York Timesu so denimo zapisali, da je bila letošnja zabava precejšnje izboljšanje glede na pretekla leta.Sprva je sedem pesmi zapela Shakira, svetovno medmrežje pa je obkrožil tudi posnetek, kako je v kamero pokazala jezik. Zatem je na oder prišla Jennifer Lopez in zapela šest pesmi, na koncu sta družno zapeli še dve pesmi.Najprej sta zapeli pesem Let's get loud, na odru pa se jima je pridružila še Emme Muñiz, hčerka Jennifer Lopez in, v pesmi pa so bili tudi elementi uspešnice Born in the USA. Povsem na koncu je sledila še ena pesem - Waka Waka (This Time for Africa).Analitiki so pristavili, da je bil Shakirin nastop močnejši od Jennifer Lopez, tako pišejo pri Chicago Tribune, a hkrati poudarjajo, da večni kralj zabav na super bowlu ostajaiz leta 2007.