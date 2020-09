FOTO:Simbol japonske kulture gostoljubja

S prestižno Pritzkerjevo nagrado nagrajeni japonski arhitekt Šigeru Ban se je pridružil arhitektom in oblikovalcem, ki snujejo nova javna stranišča v Šibuji v Tokiu. Naredil je načrte za dve stranišči, ki vzbujata pozornost zlasti zaradi materiala, iz katerega sta izdelani – to je posebno »pametno« steklo, ki se spremeni v mlečno, ko uporabnik stranišča zaklene vrata.Stranišča so eden od simbolov znamenite japonske kulture gostoljubja. Japonska Fundacija Nippon je pripravila projekt Tokijska javna stranišča (ang. Tokyo Toilet), s katerim bodo na 17 lokacijah v Šibuji v Tokiu prenovili javna stranišča. Štiri od teh so ...