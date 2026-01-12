V starosti 49 let poginila šimpanzinja Ai, ki je znala šteti in slikati

Šimpanzinja Ai, ki je prepoznala več kot sto kitajskih pismenk in črke latinske abecede, je poginila v starosti 49 let, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v ponedeljek sporočili japonski raziskovalci. Poginila je v petek zaradi odpovedi več organov in zaradi s starostjo povezanih bolezni.

Šimpanzinja, katere ime v japonščini pomeni ljubezen, je sodelovala v študijah o zaznavanju, učenju in spominu, ki so prispevale k boljšemu razumevanja inteligence primatov, so sporočili iz centra za evolucijski izvor človeškega vedenja na univerzi v Kjotu. Dodali so, da je bila Ai zelo radovedna in aktivna udeleženka študij.

Ai je prepoznala tudi arabske številke od nič do devet ter 11 barv, je pred leti povedal primatolog Tetsuro Matsuzawa, ki jo je spremljal.

Tako je v enem od poskusov na računalniškem zaslonu ob kitajski pismenki za roza barvo ter roza in vijoličastim kvadratom pravilno izbrala roza kvadrat. Ko so ji pokazali jabolko, pa je za risbo virtualnega jabolka izbrala pravokotnik, krog in piko, je povedal.

Zaradi izjemnih sposobnosti je bila Ai predmet številnih znanstvenih člankov in študij, ki so bili objavljeni v ugledni reviji Nature, v medijih pa si je prislužila oznako genijalke.

Na univerzo v Kjotu so jo iz zahodne Afrike prepeljali leta 1977.