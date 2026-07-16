Širi se izbruh parazitske okužbe, vsak enajsti pristane v bolnišnici

V Združenih državah se še naprej širi izbruh črevesne okužbe, ki jo povzroča mikroskopski zajedavec Cyclospora cayetanensis. Po podatkih ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je bilo od 1. maja potrjenih ali pa še preiskujejo več kot 7000 primerov v 34 zveznih državah, poroča CNN. Največ okužb so potrdili v Michiganu in Ohiu, posamezni primeri pa so povezani tudi z Zahodno Virginijo in Kentuckyjem. Zdravstvene oblasti v Michiganu domnevajo, da bi lahko bila vir okužbe solata oziroma druga listnata zelenjava, vendar poudarjajo, da drugih živil še niso izključili. Prav tako še niso ugotovili, za katero vrsto solate, pridelovalca ali dobavitelja gre. Okužba, imenovana ciklosporiaza, povzroča dolgotrajno vodeno drisko, trebušne krče, slabost, utrujenost, izgubo teka in ...