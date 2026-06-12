Skočil v mrežo in rešil delfina (VIDEO)

Na družbenih omrežjih navdušuje posnetek ribiča Dragana, ki je skočil v morje, da bi iz mreže rešil delfina. Kot razkriva posnetek, se je pognal v mrežo med ribe ter kar sam dvignil delfina in mu pomagal na svobodo, pri tem je slišati navijanje njegovih kolegov s krova.

Reševanje tako velike živali bi lahko bilo seveda nevarno, toda ribič sam je sklepal, da je delfin začutil, da mu hoče pomagati. Delfini se zelo pogosto ujamejo v ribiške mreže, kar je zanje lahko usodno.

Prav ribiške mreže, ki vsako leto ujamejo in ubijejo več sto tisoč morskih sesalcev, so eden od razlogov za ogroženost delfinov. Največji problem so na območju Afrike, Azije in Južne Amerike, a tudi Evropa ni izvzeta. Raziskovalci in naravovarstveniki zato že 30 let poskušajo razviti mreže, ki bi se jim delfini in kiti lahko uspešno izognili ali pa se iz njih rešili, a dobre rešitve za zdaj še ni.

Pred kratkim smo lahko tudi pri nas spremljali zgodbo mlade delfinke, ki se je v Piranskem zalivu dvakrat zapletla v mrežo. Prvič, ko je bila stara komaj eno leto, se je iz nje rešila, vendar je del mreže ostal zataknjen na njej še več kot eno leto. Kljub temu je slaba izkušnja ni ustavila, radovednost in igrivost ji nista dali miru. Še naprej se je v globini igrala z mrežami. Čez dobro leto se je tako še drugič, tokrat usodno in za zmeraj, v eno zapletla.