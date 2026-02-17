Skoraj 20 let uradno mrtva: rojstvo otroka razkrilo strahotno luknjo v sistemu

V Severni Makedoniji odmeva nenavaden in skrb vzbujajoč primer administrativne napake oziroma morebitne zlorabe identitete, ki je razkril resne pomanjkljivosti v sistemu matičnih evidenc. Sedemindvajsetletno žensko iz Tetova so v uradnih evidencah skoraj dve desetletji vodili kot umrlo – kljub temu da je decembra lani rodila otroka.

Primer je prišel na dan ob registraciji novorojenke. Bolnišnica je rojstvo v skladu s predpisi prijavila upravi za vodenje matičnih knjig, kjer pa so ob vpisu ugotovili presenetljivo dejstvo, da je bila mati A. S. v evidencah zavedena kot umrla že od 21. oktobra 2006, navaja srbski medij Blic.

Po podatkih iz mrliškega lista naj bi ženska umrla v Skopju leta 2006, kar bi pomenilo, da je bila takrat stara komaj sedem let. Kako je mogoče, da so osebo skoraj 20 let uradno vodili kot mrtvo, ne da bi to kdorkoli opazil, zdaj preiskujejo pristojni organi.

Na poziv pristojnih organov se je A. S. 12. februarja letos z novorojenčkom zglasila na centru za socialno delo. Ob tem ni predložila osebnih identifikacijskih dokumentov, zato so stekli dodatni postopki za ugotavljanje identitete in razjasnitev okoliščin primera.

Primer zdaj preiskuje tožilstvo, ki je odredilo celovito preverjanje celotnega sistema. Zadevo trenutno obravnavajo kot sum ponarejanja listin. Ugotoviti bodo morali, ali gre za neverjetno administrativno napako ali za morebitno zlorabo identitete umrle osebe.