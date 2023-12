Skrb za mir, migrante, malo pa tudi zdravje

V nadaljevanju preberite:

Papež Frančišek bo to nedeljo praznoval 87. rojstni dan, po dnevih precejšnjih skrbi zaradi težkega dihanja in otežene hoje se spet počuti razmeroma dobro. Načrtov za božična praznovanja za obzidjem ne spreminjajo, le potovanje na Jutrovo je odpadlo. Sestal se je s kardinali, vodil obred ob prazniku Brezmadežne na Španskem trgu, pripravil Miklavževo kosilo za brezdomce. Okrašena božična smreka je že postavljena sredi Trga svetega Petra, ob njej pred apostolsko palačo stojijo jaslice, prav take, kakršne si je zamislil sveti Frančišek pred 800 leti.