  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Skriti igralci v zakulisju vašega vsakdana

    Nekateri izdelki delujejo tako neopazno, da jih opazimo šele, ko odpovedo.
    FOTO: Gambit trade
    Galerija
    FOTO: Gambit trade
    Promo Delo
    3. 11. 2025 | 14:32
    5:03
    A+A-

    Gume, vgradni hladilnik in pomivalni stroj sodijo med tiste tihe delavce, ki dan za dnem vzdržujejo našo rutino, a jih redko cenimo dovolj.

    Nekateri izdelki delujejo tako neopazno, da jih šele opazimo, ko odpovedo. Gume, vgradni hladilnik in pomivalni stroj sodijo med tiste tihe delavce, ki dan za dnem vzdržujejo našo rutino, a jih redko cenimo dovolj.

    Stik s podlago

    Gume so edini stik vozila s cestno površino. Štiri dlani gumarskega materiala nosijo celotno težo avtomobila in potnikov, prenašajo moč motorja, poskrbijo za zaviranje in vodljivost v ovinkih. Kakovostne gume v zimskih razmerah lahko skrajšajo zavorno pot za več kot deset metrov pri hitrosti 50 km/h. To ni malenkost – lahko pomeni razliko med varnim postankom in nesrečo.

    Moderna guma vsebuje več kot dvesto sestavin. Mešanica naravne in sintetične gume, ojačitvena vlakna, polnila in kemični dodatki se morajo povezati v natančno določenih razmerjih. Preveč trda guma ima slab oprijem, premehka pa se hitreje obrabi. Proizvajalci testirajo nove modele na poligonu v najrazličnejših vremenskih razmerah, pri različnih hitrostih in obremenitvah.

    Za varno vožnjo je ključna tudi pravilna globina profila. Zakonsko določena meja je 1,6 milimetra, a strokovnjaki priporočajo menjavo že pri treh milimetrih. Pri manjši globini se drastično poveča možnost akvaplaninga (splavanja) – trenutka, ko voda med gumo in asfaltom preprečuje stik s podlago. Voznik izgubi nadzor nad vozilom.

    FOTO: Gambit trade
    FOTO: Gambit trade

    Prostor in učinkovitost

    Vgradni hladilnik je premišljena rešitev za sodobne kuhinje. Drugače kot samostojni modeli se popolnoma zlije s kuhinjskimi elementi in s tem omogoča optimalno izrabo prostora. Pri manjših stanovanjih je ta prednost še bolj opazna. Vsak centimeter šteje.

    Tehnologija hlajenja se je v zadnjem desetletju močno razvila. Sodobni vgradni hladilniki porabijo bistveno manj energije kot modeli izpred petnajstih let. Energijski razredi A+++ zagotavljajo nizko porabo elektrike, kar se na dolgi rok pozna na položnici. Nekateri modeli uporabljajo inverterske kompresorje, ki prilagajajo delovanje glede na potrebe in tako še dodatno znižajo porabo.

    Pomembna je tudi pravilna nastavitev temperature. Hladilni del naj bi deloval pri štirih stopinjah Celzija, zamrzovalni pri minus osemnajstih. Pri višjih temperaturah se živila hitreje pokvarijo, pri nižjih napravah porablja več energije. Pravilna organizacija vsebine hladilnika podaljša svežino hrane – meso in ribe spadajo na najhladnejši del, sadje in zelenjava v spodnje predale, mlečni izdelki na srednje police.

    Čas in higiena

    Pomivalni stroj spada med tiste aparate, ki so močno spremenili vsakdanje življenje. Povprečna družina prihrani več kot dvesto ur na leto, ki bi jih sicer porabila za ročno pomivanje. Ta čas lahko ljudje namenijo drugim stvarem. Moderna naprava zmanjša tudi porabo vode – učinkovit model porabi približno deset litrov vode na cikel, za ročno pomivanje pa lahko porabimo tudi do petdeset litrov vode.

    Temperaturni režimi v pomivalnem stroju omogočajo temeljito odstranjevanje bakterij. Pri šestdesetih stopinjah Celzija se večina mikroorganizmov uniči. To je še posebej pomembno pri pomivanju otroških steklenic, deščic za rezanje mesa ali krožnikov po bolezni. Ročno pomivanje pri tej temperaturi ni mogoče.

    Pri nakupu večje gospodinjske opreme pomaga, če trgovina zagotavlja dostavo naslednji delovni dan – več kot 95 odstotkov naročil pri Enaa je dostavljenih tako hitro. Kupci lahko izberejo tudi plačilo na obroke, kar olajša večje enkratne izdatke. Predvsem pri opremljanju kuhinje, kjer se pogosto menja več aparatov hkrati, je to precejšnja razlika.

    FOTO: Gambit trade
    FOTO: Gambit trade

    Vsi trije izdelki – gume, vgradni hladilnik in pomivalni stroj – delujejo v ozadju, a njihov prispevek je nepogrešljiv. Varnost na cesti, svežina hrane in higiena posode so vrednote, ki jih preprosto pričakujemo. Šele ob okvari ali zamenjavi postane jasno, kako pomembno vlogo igrajo v vsakdanu.

    Naročnik oglasne vsebine je Gambit trade d.o.o.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Tjaša Rener

    Nakup kmetije je bil še najmanjša težava. Pravo delo se je začelo z obnovo

    Umetniška kmetija v Panovcih je unikaten prostor sredi idilične prekmurske narave. Vodita jo Tjaša Rener in Alex Papp.
    Aljaž Vrabec 2. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Petra Draškovič Pelc

    Nisem hotela dočakati svojega konca pri 23 letih sredi Aljaske

    Doktorica biomedicine Petra Draškovič Pelc je predana kočevski divjini. Da želi živeti še bolj v stiku z naravo, je spoznala v 17 urah strašljive bližine smrti.
    Urša Izgoršek 2. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si svoje mesto na podelitvi Delovih podjetniških zvezd 2025

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si svoje mesto na podelitvi Delovih podjetniških zvezd 2025

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Več iz teme

    pomivalni strojGambit tradevgradni hladilnikpnevmatikegumeEnaa.comGambit trade d.o.o.
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    New York

    Muslimanski socialist na poti v Gracie Mansion

    Bo največje ameriško mesto dobilo župana, kot ga še ni bilo?
    3. 11. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Koncertna turneja

    Prepoved drugega zagrebškega koncerta je postala hrvaško politično vprašanje

    Thompsonov koncert v Zagrebu je razprodan, župan zavrača drugi datum.
    3. 11. 2025 | 15:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Elan se vrača k proizvodnji jadrnic

    Divizija plovil Elan Yachts je predstavila novo karbonsko linijo plovil.
    Maja Grgič 3. 11. 2025 | 15:10
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Mounir Nasraoui

    Oče Lamina Yamala: Živim od sina, a zbiram karton za 8 centov na kilogram

    Mounir Nasraoui, oče 18-letnega zvezdnika Barcelone, je v spletnem prenosu zanetil polemiko z izjavami o brezposelnosti. Hkrati je priznal, da ga preživlja sin.
    3. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Prekinitev ognja, nov izraz za enostransko pobijanje

    Od začetka veljavnosti »prekinitve ognja« je bilo v Gazi ubitih še najmanj 250 ljudi.
    Boštjan Videmšek 3. 11. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Elan se vrača k proizvodnji jadrnic

    Divizija plovil Elan Yachts je predstavila novo karbonsko linijo plovil.
    Maja Grgič 3. 11. 2025 | 15:10
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Mounir Nasraoui

    Oče Lamina Yamala: Živim od sina, a zbiram karton za 8 centov na kilogram

    Mounir Nasraoui, oče 18-letnega zvezdnika Barcelone, je v spletnem prenosu zanetil polemiko z izjavami o brezposelnosti. Hkrati je priznal, da ga preživlja sin.
    3. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Prekinitev ognja, nov izraz za enostransko pobijanje

    Od začetka veljavnosti »prekinitve ognja« je bilo v Gazi ubitih še najmanj 250 ljudi.
    Boštjan Videmšek 3. 11. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PROJEKT

    Bo v treh letih konec napadov?

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    »Nehvaležno se je hvaliti z visoko odpornostjo in mahati z rdečo cunjo«

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo