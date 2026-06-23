Skriti rokopis preživelega postal knjižna uspešnica in navdih za film

Pred skoraj 80 leti je Kijoši Tanimoto spisal 230 strani spominov na grozote Hirošime po atomski bombi leta 1945. Sedaj bodo po njegovem tekstu posneli celovečerni film. Glavno vlogo bo imel Takehiro Hira, snemanje pa bodo začeli februarja 2027, poroča The Guardian.

Film producira Donald Rosenfeld, ki je za Guardian povedal, da bo film o Hirošimi zaradi današnjih jedrskih grožnjah zelo aktualen. »To je poglobljen vpogled v to, kakšne so bile posledice te bombe,« je dejal. »Ne morete si predstavljati ničesar hujšega od Hirošime, a lahko bi bilo hujše – danes domnevno 10.000-krat močnejše. Resnično moramo poskrbeti, da se to ne bo ponovilo.«

Spomnimo; 6. avgusta 1945 so ZDA napadle Hirošimo z atomsko bombo, da bi končale drugo svetovno vojno. Prvi jedrski napad na svetu je mesto zdesetkal in ga spremenil v ruševine. V prvih štirih dneh po eksploziji je bilo ubitih približno 120.000 ljudi. Trupla so bila zaradi izpostavljenosti sevanju ožgana in iznakažena. Tri dni pozneje so Američani na Nagasaki odvrgli še plutonijevo bombo, pri čemer je umrlo približno 73.000 ljudi. 15. avgusta se je Japonska predala, s čimer se je vojna končala.

Kijoši Tanimoto je imel srečo, da tisti dan zaradi službenih obveznosti ni bil v Hirošimi. Ko se je vrnil, je naletel na nepredstavljivo grozo. Ker ni želel, da bi spomini ostali pozabljeni, je začel pisati. Umrl je leta 1986, star je bil 77 let.

Spomini so bili dolgo neobjavljeni in pozabljeni v ameriškem arhivu. Sedaj bodo izšli 6. avgusta, na obletnico Hirošime, pri založbi Random House v ZDA in Penguin po vsem svetu, knjiga pa je v predprodaji že postala uspešnica.

Glavno vlogo v filmu bo imel Takehiro Hira. FOTO: Promocijsko gradivo

Spomine so našli v knjižnici redkih knjig in rokopisov na univerzi Yale, in sicer med dokumenti Johna Herseyja, ameriškega novinarja, dobitnika Pulitzerjeve nagrade, ki je umrl leta 1993. Hersey se je spoprijateljil s Tanimotom, ko je osem mesecev po bombnem napadu obiskal Hirošimo.

Knjiga ima tudi predgovor, spisala ga je njegova hčerka Koko Tanimoto Kondo, ki ima 81 let. »Dolga leta nisem mogla živeti v Hirošimi, mestu svojega rojstva. Na dan, ko je padla atomska bomba, sem bila stara osem mesecev, dojenček v naročju svoje matere. Minilo je 40 let, preden se je lahko moja mama prisilila, da mi je s svojimi besedami povedala, kako sem preživela. Le malo ljudi je govorilo o tistem času, saj so temne spomine raje potlačili.«

Zraven dodaja, da je »eksplozija zravnala s tlemi skoraj vse v osrednji Hirošimi« in da je bila vročina pri tleh približno 4000 stopinj Celzija: »Zažgala je les, ploščice, beton in človeško meso.«